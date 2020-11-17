Энергетика, встреча с Путиным и абхазские долги: пресс-конференция Аслана Бжания

Пресс-конференция президента Аслана Бжания прошла 17 ноября. В материале Sputnik читайте, как Абхазия собирается выходить из энергетического кризиса, сколько денег будет потрачено на борьбу с коронавирусом и какие семейные "тайны" не хотел раскрывать глава государства.

Пресс-конференция президента Абхазии в этот раз длилась почти два часа, за которые было задано 30 вопросов. Журналистов интересовали темы выхода Абхазии из энергокризиса, борьбы с майнерами и коронавирусом, детали встречи с Владимиром Путиным, не обошлось и без просьбы раскрыть личные "секреты".

Асмат Цвижба, Sputnik

Президентские беседы

Большая часть вопросов в ходе пресс-конференции была посвящена недавней встрече Аслана Бжания с Владимиром Путиным.

Глава Абхазии подчеркнул, что встреча должна была пройти раньше, но помешал коронавирус, который отменил более десяти важных рабочих встреч президента. По протоколу встреча должна была длиться не более часа, но разговор между президентами затянулся более чем на два часа.

Наиболее приоритетной темой обсуждения между президентами стала военная безопасность Абхазии – состояние вооруженных сил и техники. По словам Бжания, его предложения и замечания были учтены.

"Эти шаги, безусловно, приведут к усилению нашего военного потенциала и к изменениям в Министерстве обороны Абхазии", - добавил он.

Бжания подробно рассказал обо всех темах, которые были затронуты в разговоре в Путиным. Одна из них – пропускной пункт на КПП "Псоу".

Лидер Абхазии напомнил, что согласно договору, страны обязуются создать условия для свободного перемещения людей, товаров и услуг.

"Были даны соответствующие поручения, в том числе связанные с ремонтом пешеходного моста. Есть комплекс мер, которые нужно реализовать, чтобы уже к 2023 году на границе было минимальное количество контрольных служб", - сказал он.

Затронули президенты и сферу здравоохранения. По словам Бжания, главы государств обсудили необходимость создания кардиологического центра в Абхазии, и Владимир Путин поддержал эту идею и передал поручения ведомствам, "чтобы довести дело до конца".

Надежда на аэропорт

Конкретных шагов после встречи двух президентов удалось достичь и по вопросу строительства аэропорта в Абхазии. Бжания отметил, что функционирование аэропорта вполне возможно, но для этого Абхазии необходимо создать "благоприятные условия".

"Есть в России бизнес-структуры, которые в этом не заинтересованы, поэтому мне было важно услышать позицию лидера российского государства. Он разделяет наши подходы и дал соответствующие поручения", - рассказал президент.

По словам главы государства, 17 ноября в Абхазию прилетел первый заместитель главы Росавиации, и начнутся переговоры.

"Возможно, придется принять ряд законов, будут усилены меры безопасности. Это будет касаться и изменения режима работы пункта "Псоу", так как эти вопросы взаимосвязаны. Я надеюсь, что мы найдем в себе силы, волю, чтобы довести дело до конца", - объяснил он.

Энергетика, газ и долги

Затронули на пресс-конференции и актуальную как никогда тему дефицита электроэнергии и веерных отключений в Абхазии. Бжания заявил, что за январь-март 2020 года Абхазия задолжала России около 600 миллионов рублей.

Президент рассказал, что вновь попросил у Владимира Путина о помощи в предоставлении электроэнергии в связи с закрытием Ингурской ГЭС на ремонт в начале 2021 года. Стоимость российского света составит более двух миллиардов рублей.

Бжания отметил, что проблемы абхазской энергетики накапливаются на протяжении многих лет и связаны в том числе с очень низким тарифом на свет. Несмотря на это, у государства за 25 лет накопился долг перед "Черноморэнерго" в объеме 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Более 800 миллионов рублей задолжали с 2017 года, это президент связывает с производством криптовалюты в Абхазии.

"Этот бизнес в Абхазии был запрещен, но только за 2019 и первую половину 2020 года в республику было завезено оборудование более чем на 80 миллионов рублей. Запрета на завоз оборудования не было. Запрет носил декларативный характер, реально его никто не смог запретить", - добавил Бжания.

По словам президента, нынешняя власть решила, подойти к вопросу дифференцированно – оборудование можно ставить в районах, где нет перезагрузки сети, на определенных объемах, с учетом того, что будет установлен счетчик, и оплата будет проходить по установленному тарифу.

"Под этот вид деятельности мы можем отдать около 200 миллионов киловатт-часов из двух миллиардов киловатт-часов, что мы получаем", - добавил он.

Аслан Бжания напомнил, что в постановлении правительства о регулировании майнинга сказано, что в случае энергодифицита и осуществления перетока из России тариф для майнеров может быть пересмотрен.

Минимальная цена за переток электроэнергии из России будет составлять два рубля 70 копеек, сказал президент.

"В тех местах, где майнинг будет разрешен, тариф будет складываться из этой цены, плюс стоимость самого перетока. Мы вынуждены поступать таким образом. Я хотел бы, чтобы наше население отнеслось к этому с пониманием", - сказал он.

Обсуждали президенты и тему газификации Абхазии. Бжания заявил, что соответствующие распоряжения для проработки и изучения этой темы также были розданы президентом России.

Финансирование МВД

Обрадовал на пресс-конференции президент сотрудников Министерства внутренних дел. По его словам, вскоре их зарплата повысится более чем на 70%.

Кроме того, с помощью финансовой поддержки России появится возможность купить более 40 единиц специального авто для МВД.

Президент отметил, что это соглашение должно было заработать давно, однако "по каким-то причинам это не было сделано", и выразил надежду, что со временем Абхазия и Россия придут "к тому алгоритму действий, когда вопросы будут решаться максимально быстро".

"Кто-то может сказать, что это должно было быть раньше. Оно могло быть раньше, и наши сотрудники могли получать эту заработную плату уже в 2018, 2019 годах. Все давно должно было быть сделано. Но по каким-то причинам этого не случилось", - отметил Бжания.

Быть ли транзиту

Спросили журналисты и о давно обсуждаемом вопросе – прямом железнодорожном сообщении России с Арменией через Абхазию. О том, обсуждалась ли эта тема на встрече с российским коллегой, Бжания не ответил, но подчеркнул, что вопрос не раз затрагивался при переговорах с высокопоставленными чиновниками.

"В свое время мы обсуждали вопрос транзита. Но хочу отметить, что намерения были всегда, а результаты не всегда. Однако все начинается со слова. События в Карабахе много изменили и изменят. При благоприятном стечении обстоятельств транзит возможен. Думаю, мы к этому вопросу вернемся чуть позже", - добавил он.

Мост "раздора"

Продолжить пресс-конференцию президенту не помешало даже плановое отключение света, которое не обошло стороной даже президентскую администрацию. Впрочем, свет погас лишь на мгновение и тут же послышался звук генератора, чья "волшебная" сила вновь позволила отчетливо разглядеть главу государства.

Во второй части пресс-конференции журналисты затронули тему строительства моста в горном селе Аибга, часть которого находится на территории России, а другая - в Абхазии.

Бжания объяснил, что по этому вопросу работает комиссия по делимитации границы, которая официально определит ее. По словам президента, Россия не имеет планов аннексировать территорию Аибги, так как не испытывает дефицит в территории.

Как оказалось, в 2015 году жители села Аибга обратились к абхазским властям, чтобы им разрешили ходить по деревянному мосту для удобности передвижения. Однако мост обвалился, и российские пограничники написали обращение абхазской стороне о том, что хотят соорудить подвесной мост, не заходя на территорию Абхазии.

"Я ему (Владимиру Путину - ред.) рассказал о том, что я знаю по населенному пункту Аибга, по тем документам, которыми располагает абхазская сторона. Он это принял к сведению, он президент самой крупной страны в мире. Президент России заявил, что вопрос будет решен справедливо и законно, когда придет время", - добавил Бжания.

Глава государства отметил, что пограничные службы Абхазии и России будут контролировать перемещения через мост села Аибга для того, чтобы не было незаконных перемещений людей и товаров.

Борьба с коронавирусом

О теме борьбы с коронавирусом говорили в основном цифрами. Президент Абхазии рассказал, что вскоре при финансовой поддержке России для борьбы с пандемией в Абхазии будет выделено около 152 миллионов рублей.

На эти деньги до конца года будут приобретены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, три передвижные рентгенодиагностические установки, медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы на общую сумму в 65 миллионов рублей.

Также будет куплено оборудование для оснащения двух ПЦР-линий для диагностики на сумму в 11 миллионов рублей, планируется организация двух лабораторий в Гагрском и Очамчырском районах, Гудаутский COVID-центр будет обеспечиваться кислородом, на что потребуется 16 миллионов рублей.

Как выйти из экономического кризиса

На вопрос журналистов о том, как сделать так, чтобы Абхазия начала зарабатывать достаточно денег для самообеспечения, Аслан Бжания ответил, что помимо того, что нужно принять ряд правовых и организационных мер, нужно еще и запустить бизнес-проекты, для реализации которых нужны деньги.

"Значит, нам нужны инвесторы, другого пути у нас нет. Необходимо часть наших активов поменять на активы, которые принесет инвестор, и сделать совместный продукт, определить условия работы инвесторов в Абхазии. Мы должны пересмотреть налоговое таможенное законодательство, посмотреть, как ввести в экономический оборот наши ресурсы, привести в порядок земельно-имущественные отношения, обратить внимание на такую проблему как отданные объекты и территории, которые не функционируют", - объяснил президент.

Отношения с оппозицией и кадровые вопросы

На пресс-конференции затронули и внутриполитические вопросы.

По мнению Аслана Бжания, для благоприятных отношений между различными политическими силами, необходимо в ближайшее время создать площадку, где на постоянной основе будет выстроена работа с общественными движениями и партиями.

Бжания подчеркнул, что не стал освобождать от должностей людей, которые не поддерживали его во время выборов.

"Если вы обратите внимание на людей, которые занимают высокие должности, на их биографию, то значительная часть, около половины этих руководителей, - это те, кто работал при бывшем президенте. Это был первый осознанный шаг. Назначенных мной меньше тех, кого я переназначил. Я абсолютно уверен в том, что наши честные граждане это оценили", - высказался он.

Преступление без наказания

22 ноября 2019 года на набережной Сухума у ресторана "Сан-Ремо" произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека.

События осени стали одним из поводов массовых январских протестов и митингов у комплекса правительственных зданий, которые привели к политическому перевороту в стране. Родственники погибших требовали найти виновных и посадить их, многие утверждали, что убийцы относятся к близкому окружению экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба и обвиняли власть в бездействии.

Аслан Бжания отметил, что Генеральная прокуратура продолжает разбираться в деталях дела, задержаны подозреваемые.

"Некоторые преступления требуют длительной работы над собой, есть преступления, которые невозможно раскрыть. Оперативные службы по мере необходимости подключаются, идет работа, я эти процессы не контролирую", - добавил он.

Мир во всем мире и семейные "секреты"

Закончить пресс-конференцию журналисты решили на позитивной ноте и поинтересовались у главы государства, каким же он представляет себе грядущий 2021 год?

"Я бы хотел, чтобы он был мирным. Я очень рассчитываю, чтобы у нас на фоне тех событий, что происходят на Южном Кавказе, внутриполитическая ситуация станет рабочей. Все вопросы, которые я сегодня озвучил и не озвучил сегодня, возможно решить только в условиях стабильности и мира", - сказал он.

Журналисты Абхазского телевидения поделились с коллегами инсайдерской информацией – как оказалось, перед рабочим визитом к Владимиру Путину внучка Аслана Бжания попросила его передать главе России пожелание, а вот какое - осталось секретом.

Глава государство раскрывать семейные "тайны" не стал, но пообещал вернуться к разговору "через одну пресс-конференцию".

В конце пресс-конференции Аслан Бжания спросил у журналистов, как часто ему стоит организовывать встречи с ними. Представители СМИ республики уверили Бжания, что готовы "заваливать" его вопросами в формате пресс-конференции раз в месяц.