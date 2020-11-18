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Логуа: деятельность майнеров должна быть ограничена до мая 2021 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Майнинг в Абхазии (18)
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С середины февраля до середины мая 2021 года для проведения восстановительных работ деривационного тоннеля будет закрыта ИнгурГЭС.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Деятельность майнеров должна быть ограничена до середины мая 2021 года, когда будут завершены ремонтные работы деривационного тоннеля на ИнгурГЭС, заявил руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа на заседании в Парламенте, посвященном проблемам энергетической сфере страны.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

В Абхазии с 21 сентября 2020 года постановлением Кабмина был отменен запрет на деятельность по добыче криптовалют. Правительство приняло два постановления, регулирующих эту сферу деятельности. Согласно им, с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

При этом стоимость электроэнергии для майнеров определяется в 1,5 рубля за киловатт-час. Как напомнил на пресс-конференции во вторник 17 ноября президент Аслан Бжания, в постановлении правительства о регулировании майнинга сказано, что в случае энергодифицита и осуществления перетока из России тариф для майнеров может быть пересмотрен.

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Темы:
Майнинг в Абхазии (18)

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