03:09 21 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.01
  • EUR90.26
Поиск

Цахнакия: ограничительные меры в Абхазии продлят после 24 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (999)
42712
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1b/1031175013.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201120/1031321506/Tsakhnakiya-ogranichitelnye-mery-v-Abkhazii-prodlyat-posle-24-noyabrya-.html

В связи ухудшением эпидемиологической ситуации с 15 октября по 24 ноября в Абхазии ввели дополнительные ограничительные меры.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией будут продлены, рассказал министр здравоохранения  Абхазии Тамаз Цахнакия в интервью Абаза-ТВ.

COVID-19: ограничения и рекомендации
© Sputnik Леон Гуния COVID-19: ограничения и рекомендации
Новые ограничения: меры защиты от COVID-19

"Мы отменять ограничительные меры не будем, они будут продлены, поскольку впереди у нас еще и сезонный осенне-зимний период по ОРВИ и гриппу. Те меры, которые приняты и действуют на сегодняшний день, они будут также эффективны и с точки зрения профилактики гриппа", - отметил он. 

По словам министра здравоохранения, окончательное решение будет принимать Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции и предлагать его на рассмотрение президенту Аслану Бжания.

"Но по предварительным данным, я думаю, что эти меры будут продлены до середины января следующего года. Может быть, по отдельным позициям пройдет ужесточение мер", - подчеркнул Цахнакия.

Из-за роста инфицированных в республике с 15 октября были введены дополнительные ограничительные меры. Запретили свадьбы, массовые и спортивные мероприятия, деятельность театров и концертных залов, работу массажных и SPA-салонов. Также на карантин закрыли школы и детские сады, руководителей бюджетных организаций обязали с сохранением заработной платы распустить сотрудников старше 65 лет, и тех, у кого малолетние дети. Жителям и гостям страны рекомендовали носить медицинские маски в общественных местах.

По данным оперштаба на 20 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 5312. Выздоровели 3611 человек, летальных случаев 68.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (999)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ковид-протесты в мире и дыхание близкой зимы в Абхазии: самые яркие фото недели
Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться