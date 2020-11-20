Цахнакия: ограничительные меры в Абхазии продлят после 24 ноября

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией будут продлены, рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в интервью Абаза-ТВ.
"Мы отменять ограничительные меры не будем, они будут продлены, поскольку впереди у нас еще и сезонный осенне-зимний период по ОРВИ и гриппу. Те меры, которые приняты и действуют на сегодняшний день, они будут также эффективны и с точки зрения профилактики гриппа", - отметил он.
По словам министра здравоохранения, окончательное решение будет принимать Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции и предлагать его на рассмотрение президенту Аслану Бжания.
"Но по предварительным данным, я думаю, что эти меры будут продлены до середины января следующего года. Может быть, по отдельным позициям пройдет ужесточение мер", - подчеркнул Цахнакия.
Из-за роста инфицированных в республике с 15 октября были введены дополнительные ограничительные меры. Запретили свадьбы, массовые и спортивные мероприятия, деятельность театров и концертных залов, работу массажных и SPA-салонов. Также на карантин закрыли школы и детские сады, руководителей бюджетных организаций обязали с сохранением заработной платы распустить сотрудников старше 65 лет, и тех, у кого малолетние дети. Жителям и гостям страны рекомендовали носить медицинские маски в общественных местах.
По данным оперштаба на 20 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 5312. Выздоровели 3611 человек, летальных случаев 68.
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