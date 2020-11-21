ГАИ Абхазии: граждане стали носить защитные маски в общественном транспорте

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Большое количество граждан стало соблюдать правила безопасности в период пандемии, люди стали носить маски в общественном транспорте, сказал в интервью радио Sputnik начальник Управления ГАИ Батал Агрба.

"Милиция общественной безопасности ежедневно проводит мероприятия по предупреждению граждан о необходимости соблюдения всех необходимых мер для защиты от COVID-19. В самом начале этих мероприятий количество людей, заболевших в республике, достигало 70-80 человек в сутки, а то и выше", - подчеркнул он.

Агрба рассказал, что помимо разъяснительных бесед с людьми в общественном транспорте, сотрудники милиции стали раздавать маски гражданам.

"Это дало хороший результат. Как мы видим, статистика заболевания, незначительно, но уменьшилась. По правилам, если пассажир не надел защитную маску в общественном транспорте, водитель не может осуществить движение. В противном случае, пассажиру предлагается покинуть салон общественного транспорта", - отметил Батал Агрба.

Если в начале работы сотрудники ГАИ сталкивались со случаями недопонимания со стороны водителей и пассажиров, то сейчас уровень ответственного подхода к проблеме стал гораздо выше, люди стали понимать опасность распространения болезни, поэтому соблюдение мер безопасности значительно повысилось, подчеркнул он.

Рейдовые мероприятия проходят на территории страны ежедневно, проинформировал Агрба.

"Сейчас, ухудшаются погодные условия, осадки в виде дождя, снег, гололед, что негативно влияет на передвижение транспорта, аварийность. К сожалению, навыков езды при такой погоде не у всех водителей достаточно, для того чтобы правильно оценить ту или иную дорожную ситуацию", - заметил начальник ГАИ.

В середине октября сотрудники Государственной автоинспекции начали проверять соблюдение норм безопасности в общественном транспорте, введенных из-за распространения коронавируса Абхазии.

Рейдовые мероприятия в основном проходят в часы пик, когда в общественном транспорте бывает больше всего пассажиров. Сотрудники ГАИ проводят с пассажирами профилактические беседы, призывая граждан соблюдать все возможные меры безопасности.

Сотрудники ГАИ проверяют наличие масок у пассажиров, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции. Временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции при перевозке пассажиров предусматривают рассадку пассажиров в шахматном порядке. Каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно.

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