Минздрав спрогнозировал, какой будет ситуация с COVID-19 до конца года

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Учитывая картину, которая наблюдается сейчас (около 40 подтвержденных случаев на 350-400 исследований – ред.), такая тенденция по видимому будет продолжаться до конца текущего года, сказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Обращаемость в наши больницы и поликлиники значительно снизилась. Поэтому ограничительные мероприятия, которые были приняты в рамках распоряжения президента, должны быть продолжены. Это решение будет принимать координационный штаб, и, соответственно, президент своим распоряжением", - подчеркнул министр.
Ситуация, связанная с COVID-19, будет стабильной и она будет под контролем, сказал Тамаз Цахнакия.
Он также сообщил, что сейчас в республике проходит вакцинация от сезонного гриппа, и отметил, что вторая партия вакцин в количестве 15 тысяч доз прибудет в республику на следующей неделе.
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