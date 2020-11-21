Цахнакия: 530 коек развернуто для COVID-пациентов, и этого количества достаточно

Решение о создании дополнительных койко-мест для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Сухуме и при районных больницах было принято в соответствии с распоряжением президента.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. На сегодня по всей стране развернуто 530 коек для лечения больных COVID-19, и этого достаточно, так как количество пациентов, проходящих стационарное лечение, уменьшилось, сказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией стали серьезным подспорьем ковидному центру в Гудауте, отметил министр.

Решение о создании дополнительных койко-мест для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Сухуме и при районных больницах было принято в соответствии с распоряжением президента.

"Практически мы их открыли по всей территории республики, более ста пациентов лечатся в этих учреждениях. Пациенты стали получать необходимую медицинскую помощь на месте, в том числе в условиях дневного стационара. Это значительно облегчило ситуацию и улучшило качество оказания медицинской помощи нуждающимся больным", - подчеркнул министр.

Цахнакия также отметил, что тяжелые больные направляются в Гудаутский центр, так как там созданы наиболее благоприятные условия для лечения пациентов. Глава Минздрава заметил, что изначально был только один центр по борьбе с COVID-19 в Гудауте, рассчитанный на 240 коек. Из них 45 коек предназначались инфекционному корпусу, в числе которых 20 реанимационных.

"В пик развития эпидемического процесса, который отмечался в октябре, количество больных стало увеличиваться. Причем поступали пациенты средней степени тяжести и тяжелые. Более 80% больных нуждались в кислородной поддержке, что значительно осложняло работу в ковидном центре, несмотря на то, что там созданы все необходимые условия для работы", - подчеркнул он.

Сейчас в Гудаутском госпитале находятся 80 пациентов, из них 17 тяжело больных, в Сухумской инфекционной больнице – 27 пациентов, в российском госпитале – 36 человек. В районах, в данное время пациенты проходят лечение в рамках дневного стационара, проинформировал министр.

По данным на 20 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5312. Выздоровели 3611 человек, летальных случаев 68.

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