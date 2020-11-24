Логуа: решение проблем энергоотрасли может стоить около четырех миллиардов рублей

Нагрузка на электросети в Абхазии превышает их пропускную способность на 30%, заявил гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии, по оценкам специалистов, может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей, сообщил на встрече с премьер-министром гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Во вторник 24 ноября Александр Анкваб провел встречу с гендиректором "Черноморэнерго" Михаилом Логуа, на которой было обсуждено состояние электроэнергетической отрасли и промежуточные результаты работы по выявлению нелегально подключенных к электросетям майнинговых ферм.

Логуа напомнил, что из-за перегрузки сетей, в республике вынужденно ввели веерное отключение электричества и проводят мероприятия по отключению нелегально подключившихся криптоферм.

По данным "Черноморэнерго", с 16 по 23 ноября отключено 98 нелегальных криптоферм с общим количеством потребляемой до отключения электроэнергии 46 265 киловатт.

"Отключение от сетей таких пользователей позволяет нам частично снять нагрузку с передающих и распределительных сетей. Межведомственной комиссией регулярно осуществляется мониторинг, в том числе уже отключенных объектов", – добавил Михаил Логуа.

Гендиректор "Черноморэнерго" выразил согласие с рекомендациями Парламента о запрете майнинга в Абхазии, отметив, что часть мер, рекомендованных депутатами, уже реализуется предприятием.

В ходе встречи Логуа также сообщил, что в работе ведомства есть ряд проблемных вопросов, таких как неуплата счетов за потребление электроэнергии, изношенность вспомогательного оборудования и техники, нехватка универсальных специалистов.

"За многие годы физические и юридические лица задолжали "Черноморэнерго" около двух миллиардов рублей. Такая нехватка средств сказывается и на качестве работы сетей, обслуживающего оборудования", – отметил Логуа.

Общие долги "Черноморэнерго" перед внебюджетными фондами и налоговым ведомством составляют 300 миллионов рублей.

Александр Анкваб, в свою очередь, рекомендовал усилить взаимодействие с местными органами управления для совместного выявления криптоферм на гособъектах и частных владениях в районах республики.

"Наша цель – пресечь деятельность тех, кто нелегально, бесплатно пользуется не хватающей электроэнергией", – сказал премьер-министр.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. По всей республике электричество отсутствовало в течение шести часов в сутки. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с шести часов до четырех часов. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии.