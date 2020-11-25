17:40 25 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.47
  • EUR89.89
Поиск

В Абхазии ввели дополнительный выходной день из-за коронавируса

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1012)
125620
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/19/1030817516.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201125/1031348336/V-Abkhazii-vveli-dopolnitelnyy-vykhodnoy-den-iz-za-koronavirusa.html

Во вторник 25 ноября президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, до 12 января.

СУХУМ, 25 ноя -  Sputnik. Пятница, 27 ноября, объявлена дополнительным выходным нерабочим днем, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Решение о выходном принято в целях обеспечения дополнительных условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавируса и для эффективной реализации распоряжения президента о продлении ограничительных мер до 12 января.

Согласно распоряжению Кабмина, руководители центральных и местных органов госуправления должны с 27 по 29 ноября обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий во всех видах эксплуатируемых зданий, строений и на прилегающих к ним территориях.

Президент Абхазии продлил действие ограничительных мер до 12 января>>

Аналогичные меры рекомендовано провести и руководителям коммерческих и некоммерческих организаций.

Четверг 26 ноября также является выходным нерабочим днем: Абхазия отмечает государственный праздник - День Конституции Республики Абхазия.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1012)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фото 2020 года по версии Agora
Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться