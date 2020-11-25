В Абхазии ввели дополнительный выходной день из-за коронавируса

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Пятница, 27 ноября, объявлена дополнительным выходным нерабочим днем, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Решение о выходном принято в целях обеспечения дополнительных условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавируса и для эффективной реализации распоряжения президента о продлении ограничительных мер до 12 января.

Согласно распоряжению Кабмина, руководители центральных и местных органов госуправления должны с 27 по 29 ноября обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий во всех видах эксплуатируемых зданий, строений и на прилегающих к ним территориях.

Президент Абхазии продлил действие ограничительных мер до 12 января>>

Аналогичные меры рекомендовано провести и руководителям коммерческих и некоммерческих организаций.

Четверг 26 ноября также является выходным нерабочим днем: Абхазия отмечает государственный праздник - День Конституции Республики Абхазия.

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