Бжания назвал стоимость перетока энергии из России при ремонте ИнгурГЭС

Президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября рассказал об итогах встречи с Владимиром Путиным.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российская Федерация окажет помощь Абхазии на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября.

"Весной следующего года станция ИнгурГЭС остановится на ремонт на несколько месяцев, нам нужна электроэнергия, и у нас нет других возможностей, кроме как помощь с российской стороны. Стоимость электроэнергии, исходя из потребления, составит более чем полтора миллиарда рублей. В итоге помощь составит более двух миллиардов рублей за долги, которые уже накопились, и до мая будущего года. Владимир Путин обещал помочь и дал соответствующее поручение", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что Абхазия имеет долги перед Российской Федерацией за предоставление электроэнергии в размере 600 миллионов рублей.

"За январь, февраль и март этого года мы задолжали России около 600 миллионов рублей, мы не можем им оплатить, так как нет денег. Тот объем электроэнергии, который мы должны получать с ИнгурГЭС, нами уже выбран в октябре, сейчас мы выбираем электроэнергию сверх установленных договоренностей", - сказал он.

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласна приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

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