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По просьбе населения: в Гагре изменен график подачи воды

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В Абхазии
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Жители Гагры по новому графику будут получать воду с 18:00 вместо 19:00. Утренний график остался без изменений.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. График подачи воды в Гагре изменен, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Беслан Цугба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Причиной поломки на насосной станции в Гагре стали отключения электричества

"По просьбе жителей мы изменили график подачи воды. Многие просили пускать воду пораньше, чтобы они могли закончить домашние дела до отключения электричества, но напрямую с веерными отключениями это не связано", - отметил он.

Цугба уточнил, что раньше воду подавали  утром с 7:00, а вечером с 19:00. По новому графику вечером вода будет поступать на час раньше, но утренний график не изменился. Как долго будет поступать вода после ее подачи он ответить затруднился, так как это зависит от уровня заполнения резервуаров.

Начальник водоканала также добавил, что изменения графика в Гагре практикуются уже не в первый раз. Обычно это происходило с 1 декабря в связи с наступлением зимы.

Гагрский район испытывает серьезные сложности с водоснабжением. 16 ноября подача воды населению была прекращена в связи с выходом из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1". По словам Беслана Цугба, причиной этому стали веерные отключения электроэнергии. Специалисты устранили неполадку в тот же день, заменив "задвижку", которая стоит около 400 тысяч рублей.


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