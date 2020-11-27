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Саперы МЧС Абхазии расширили дороги в Кодорском ущелье

© Foto / МЧС Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Взрывные работы в Кодорском ущелье были проведены совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. По просьбе Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники отдела пиротехники МЧС Абхазия провели инженерные и подрывные работы по расширению проезжей части на опасных участках дороги в Кодорском ущелье, сообщает ведомство. 

Отдельные участки дороги общего пользования в Кодорском ущелье имеют узкую проезжую часть, движение по ним небезопасно и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, отмечается в сообщении.

© Foto / МЧС Республики Абхазия
Саперы МЧС РА совместно с погрануправлением ФСБ России в Абхазии провели взрывные работы в Кодорском ущелье

Также МЧС Абхазии предупреждает, что с наступлением холодов и выпадением осадков в виде снега значительно возрастут угрозы схода лавин, и призывает водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортом на горных участках дорог.

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