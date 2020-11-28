В состоянии напряжения: как жители села Дурипш борются за право на свет

Парламент Абхазии рекомендовал Кабмину ввести запрет на майнинг в стране, РУП "Черноморэнерго" выражает солидарность с этим решением и, как гласят сводки профильных органов, продолжает работу по выявлению майнеров-нелегалов.

Несмотря на сокращение времени веерных отключений электричества до двух часов в сутки, недовольство населения растет. Пока уполномоченные органы на разных уровнях решают проблемы энергетического кризиса, простые жители берут инициативу в свои руки.

Так, 19 ноября несколько десятков жителей села Дурипш Гудаутского района пришли к местной подстанции и потребовали ее отключить. Свою решимость они объяснили тем, что напряжение в сетях постоянно скачет и электричество пропадает, не успев появиться даже вне графика веерных отключений. Опасаясь за работу домашней бытовой техники, с одной стороны они сочли целесообразным "вырубить" подстанцию, а с другой – этим действием привлечь внимание энергетиков.

Корреспондент Sputnik побывал в селе Дурипш и пообщался с его руководством и жителями. О том, почему они потребовали отключить сельскую подстанцию и были готовы остаться без света, как на проблему влияет майнинг криптовалют и что об этом думают дурипшцы, читайте в материале.

Бадри Есиава, Sputnik

Протестные настроения

На Дурипшской подстанции посменно работают четыре человека. И казалось бы, вся мощность подстанции в их "руках", но именно в вагончике, где они несут "вахту", напряжение очень низкое. Единственная лампа еле светит, а конфорка, на которой готовят еду, зимой заставляет себя долго ждать.

© Sputnik / Бадри Есиава На станции посменно работает четыре человека

На зарплату они не жалуются. Говорят, что каждый месяц исправно получают свои "кровные" 10,5 тысячи рублей, но условия работы их не устраивают. Полы вагона уже провисли и нередко в гости захаживают крысы. Воду приходится привозить во флягах с основной водопроводной магистрали.

Именно к ним, "хранителям" подстанции, пришли жители Дурипша 19 ноября.

Дурипшцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту Sputnik, в один голос утверждают, что ситуация с электричеством им уже надоела. Хоть подобные проблемы и не новы, но сейчас их масштабы разрослись. Многие из них считают, что на "падение" энергетики повлиял майнинг криптовалют, которым в селе занимаются не так много людей, но они все же есть.

"Некоторые так разговаривают, будто у нас тысячами установлены аппараты для майнинга. Такого нет, но при этом мы не отрицаем, что в селе есть люди, которые занимаются этой деятельностью. Даже без этого майнинга нам не хватает поступающего объема электроэнергии", - рассказал глава администрации села Дурипш Беслан Тванба.

© Sputnik / Бадри Есиава Местная подстанция в селе Дурипш

В день протеста к подстанции пришли несколько десятков человек. Встретили их сотрудники объекта, которые не стали усиливать напряжение среди людей и выполнили их требование. По словам работника подстанции Гарика Гунба, никто не был агрессивно настроен, и обошлось без ссор.

Гарик также признался, что он и его коллеги отнеслись с пониманием к односельчанам, так как они сами испытывают все эти сложности. Скачки напряжения привели к тому, что дома у Гарика уже сгорели холодильник, кондиционер и компьютер сына. Такие истории можно услышать почти в каждой семье, живущей в Дурипше.

Ситуацию осложняет и то, что дурипшская подстанция питает также соседние села – Хуап, часть сел Лыхны, Джирхуа и Звандрипша. Нередко энергетикам приходится регулировать напряжение в сетях.

"Когда входящего тока недостаточно, а нагрузка высокая, нам приходится уменьшать напряжение. Раньше здесь стоял трансформатор мощностью 2,5 мегаватта. В 2011 году его заменили на 6,3-мегаваттный, но и этого уже не хватает", - поделился Саид Кобахия, который трудится на местной подстанции 15 лет.

© Sputnik / Бадри Есиава Дурипшская подстанция питает также соседние села – Хуап, части сел Лыхны, Джырхвы и Звандрипша

Вскоре после того как обесточили подстанцию, подъехали руководители гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго" и пообещали сельчанам в ближайшее время решить вопрос путем замены действующего трансформатора на другой. Как уточнил депутат Гудаутского Горсобрания от села Дурипш Муса Тания, речь идет о 10-мегаваттном трансформаторе, который должны доставить из села Бзыбь.

Установка более мощного агрегата, считают сотрудники подстанции, временное решение, так как и его потенциал будет исчерпан в течение пары лет.

Майнинг и отношение к нему

Пожалуй, в Дурипше будет сложно найти человека, который не знал бы, как майнинг криптовалют влияет на энергосистему. Тем не менее у сельчан накопились вопросы не только к нелегальным майнерам, но и к правительству и профильным органам.

Арзамет (имя изменено по просьбе собеседника) из Дурипша рассказал, что его аппараты для выработки криптовалют установлены за пределами родного села. Он не отрицает, что это оборудование усугубляет проблемы с электричеством в стране, но, по его мнению, в этом вопросе не должно быть дифференцированного подхода – все должны быть равны.

"Почему я должен отключать свои, например, двадцать аппаратов, когда, образно говоря, напротив меня стоит ферма, где работает тысяча таких аппаратов?" - вкратце описал свое отношение к сложившейся ситуации он.

Депутат Муса Тания считает, что работу майнинговых ферм необходимо приостановить до улучшения состояния энергосистемы. В то же время он уверен, что если государство издаст приказ об их отключении, то он должен распространяться на всех без исключения.

При этом он не осуждает людей, которые пытаются таким образом заработать на жизнь. Ему известно немало случаев, когда сельчане продавали свой скот или же автомобили для покупки майнеров.

"У нас в селе, да и не только у нас, есть ребята, которые после разрешения правительства на добычу криптовалют, многое продали и купили это оборудование. Потом им запретили их использовать, и люди оказались в сложном положении. Многие взяли деньги в долг и теперь не знают, как возвращать. Знаю ребят, которые завезли пять или десять майнеров и не стали их запускать, так как мы попросили немного подождать в связи со всей этой ситуацией в энергетике", - отметил Тания.

Депутат не исключает, что из-за вопросов, связанных с майнингом, население может разделиться, и это, вероятно, может привести к неприятным последствиям. Поэтому, подчеркнул Тания, руководство республики должно предпринять эффективные и справедливые меры.

В целях проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Кабинетом министров Абхазии от 21 сентября 2020 года, глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа направил всем руководителям сел района письмо, в котором он просит предоставить ему "информацию о деятельности по добыче криптовалют" сроком до 30 ноября.

В письме указано, что "информация должна содержать сведения о лицах, осуществляющих эту деятельность с приложением соответствующих правоустанавливающих копий документов о договорных отношениях между сторонами". Видимо, под второй стороной договора имеется в виду "Черноморэнерго".

"Мы уже ответили на это письмо и указали, что слухи о количестве аппаратов для майнинга в нашем селе слишком раздуты и что проблема с электроэнергией у нас появилась не сегодня. Мы не можем ходить по всем домам и выявлять людей, которые занимаются этой деятельности. Это не наша работа, но мы указали в письме семь или восемь случаев, которые нам известны", - объяснил глава села Тванба.

Скачки напряжения

В Дурипше числится около 600 жилых дворов. Население села примерно две тысячи человек. Руководство Дурипша не скрывает, что оплаты за электроэнергию у них низкие и объясняют они это тем, что люди не желают платить за некачественные услуги энергетиков.

В довоенный период Дурипш считался колхозом-миллионером и славился своими чайными плантациями, которые на сегодняшний день почти исчезли. Помимо муниципальных объектов и ипподрома, где в праздничные дни проводят конноспортивные игры, на территории села расположены автозаправочная станция и пятнадцать продуктовых магазинов.

© Sputnik / Бадри Есиава Сельские магазины терпят убытки из-за частых отключений света

Владелица одного из таких магазинов Манана Хагба пожаловалась в беседе с корреспондентом Sputnik, что несет убытки из-за частых отключений света и низкого напряжения.

"Холодильники не морозят, текут. Продукты портятся. Дома то же самое – ничего не "тянет". За что мы должны платить в таком случае? В этом году еще и веерные отключения ввели, а когда дают свет, напряжение никуда не годится. Не знаю, как нам быть", - сетует она.

В одном из районов Дурипша, в так называемой четвертой бригаде, "блэкаут" - понятие постоянное. Соседи им не завидуют, потому что так часто, как у них, электричество в селе больше нигде не выключают.

Семья Сакания зимними вечерами не выпускает из рук фонари. Резкое "затмение" может их настигнуть в любой момент, в чем корреспонденту Sputnik удалось убедиться лично. Во время беседы за чашечкой кофе, единственная лампочка на люстре потухла и загорелась спустя несколько минут.

© Foto / Бадри Есиава Семья Сакания зимними вечерами не выпускает из рук фонари

По словам Ларисы Сакания, ее внуки вынуждены делать уроки в налобных фонариках и спать в гостиной, где топится дровяная печка, так как в их комнатах слишком холодно, и это при том, что зима еще не наступила.

"К нам уже перестал заходить контролер, который собирает деньги за свет. Этой женщине стыдно брать с нас деньги за такое электричество. Да и мы сами не дали бы. Как можно платить за электроэнергию, из-за которой портится наша бытовая техника? Но к ней у нас претензий нет, это ведь не ее вина", - сказала Лариса.

Родственница Ларисы Светлана Сакания пожаловалась на перепады напряжения.

"Когда в последний раз сгорел стабилизатор напряжения у нашего соседа, в сети было 280 вольт. Неподалеку есть ров, который мы уже заполнили сгоревшими холодильниками, телевизорами и другой техникой", - с досадой поделилась Светлана и серьезным тоном добавила, что майнингом их семьи не занимаются.

© Foto / Бадри Есиава Напряжение в сети настолько низкое что не помогает даже стабилизатор

Рената вышла замуж и переехала в Дурипш пятнадцать лет назад. Девушка призналась, что воспитывать детей в таких условиях, а их у нее четверо, крайне сложно.

"Все те годы, что я здесь живу, вот такой у нас свет. Когда хотим включить стиральную машину, приходится отключать водонагреватель. Когда включаем водонагреватель, выключаем холодильник. Даже "Ресанта" не помогает", - поделилась Рената и обратила мое внимание на стабилизатор, подключенный к холодильнику, который никак не мог запуститься.

Главную причину низкого напряжения и его перепадов дурипшцы видят в ветхих электрокабелях и столбах, по которым они протянуты. Многие из этих столбов из дерева и давно покосились. Хотя на селе встречаются немало бетонных столбов, но кабелей на них пока нет. По словам депутата Мусы Тания, они были установлены около двух лет назад, но денег на новые электропровода государство выделить не смогло.