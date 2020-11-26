В "Черноморэнерго" объяснили, почему электричество отключается не по плану

Новый график ограничений на подачу электроэнергии в Абхазии вступил в силу 26 ноября, согласно ему свет отключается один раз в сутки на два часа.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия прокомментировал Sputnik, почему в республике происходят частые отключения электричества.

"Отключения не по графику происходят из-за аварий на электросетях. Когда по графику отключается электричество, нужно выключать бытовые приборы, потому что в момент включения нагрузки чрезвычайно велики, поэтому происходят аварии", - отметил он.

Помимо ферм по добыче криптовалют, существуют и естественные нагрузки на электросети, подчеркнул Гагулия. "Такая же ситуация была и за два-три года до появления майнинга. Безусловно, будут аварии там, где обветшалые сети, и висят старые провода", - сказал он.

Пресс-секретарь также заметил, что в случае аварийного отключения электричества, график веерных отключений не может меняться.

"График в любом случае будет, так как аварии происходят локально, а подстанции обесточиваются целиком. Аварии случаются на фидерах (распределительная линия электропередачи - прим.), хотя бывают случаи как в Дранде, когда при большой нагрузке горят трансформаторы уже на подстанциях", - сказал Гагулия.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. Вначале свет выключали трижды в день по два часа. С 21 ноября шестичасовой график отключения электричества в республике сократили до четырехчасового. Новый график ограничений вступил в силу 26 ноября с 0:00 часов по местному времени, согласно ему свет будет отключаться один раз в сутки на два часа.

Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с четырех часов до двух часов в сутки.

Так, за неделю с 16 по 23 ноября РУП "Черноморэнерго" отключило 85 майнинговых ферм по Абхазии.

В среду 25 ноября оборудование по майнингу криптовалют было выявлено и отключено на пяти подведомственных министерству экономики объектах: Сухумский хлебозавод №2, ЗЖБИ-1 в поселке Бзып, "Абхазская железная дорога" (Сухум, депо), ДРСУ №3 (Сухум), Сухумская швейная фабрика.

Читайте также: