Оранжевая доля: проблемы экспорта абхазских мандаринов

В Абхазии в 2020 году наблюдается рекордный урожай цитрусовых. В одном только в Гулрыпшском районе созрело более 22 тысяч тонн мандаринов. Это на восемь тысяч тонн больше, чем весь экспортированный в 2019 году урожай.

Однако в этом сезоне у предпринимателей появилась другая проблема – вывоз товара через абхазо-российскую границу. Мелким перевозчикам приходится оформлять дополнительные документы, а крупные предприниматели на большегрузных машинах подолгу проходят таможенный контроль.

О том, почему предпринимателям стало сложнее вывозить сельхозпродукцию в Россию, с чем сталкиваются перевозчики цитрусовых, почему возникают очереди на границе, как проходит осмотр груза и сколько предприниматели платят за вывозимый товар, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проблем с вывозом сельхозпродукции, казалось, в этом году не будет. Еще в начале ноября правительство Абхазии снизило стоимость экспорта до шести рублей. Однако с наступлением сезона предприниматели стали жаловаться на очереди на абхазо-российской границе.

Мелкие перевозчики отмечают, что теперь одному человеку нельзя вывозить более 25 килограммов мандаринов без декларации. В то время, как еще в прошлом году на российской таможне закрывали глаза даже на 100 килограммов товара.

"Проблема в том, что еще в прошлом году людям за вывоз 50-100 килограммов мандаринов не приходилось оформлять декларацию. На границе их пропускали. Сейчас заработал закон, и без декларации можно провозить не больше 25 килограммов сельхозпродукции", – отметил начальник Управления сельского хозяйства при администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.

Обычно такие партии урожая на российскую сторону вывозили крестьяне, которые набивали багажник мандаринами или же с помощью тачек, в сумках или ящиках перевозили свой товар пешком.

В Службе по городу Сочи Краснодарской таможни пояснили, что еще 1 января 2019 года норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования снизилась до 500 евро и 25 килограммов. Решение об этом 1 ноября 2018 года принял Совет Евразийской экономической комиссии.

"В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости товара, но не менее четырех евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы. Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе такой продукции свыше пяти килограммов обязательно наличие фитосанитарного сертификата. При ввозе продукции до пяти килограммов на человека (для личного пользования) никаких документов не требуется", – пояснила пресс-секретарь Службы по городу Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Фитасанитарный сертификат выдается на абхазской стороне. За этот документ приходится платить всего 25 рублей, также с каждого килограмма вывозимого товара берут 10-12 копеек.

Проблемный транзит

Все, что свыше 25 килограммов – считается коммерческой партией. Уже предпринимателю приходится в брокерских конторах оформлять декларацию, которая в среднем стоит 2500 рублей, в Фитосанитарной службе – фитосанитарный сертификат и документ о происхождении товара в Госстандарте.

Но даже при наличии всех необходимых документов, предприниматели жалуются на то, что им приходится стоять в очереди на российской таможне по двое-трое суток.

Этот вопрос стал предметом обсуждения на совещании президента Абхазии Аслана Бжания с профильными ведомствами республики, а также представителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Абхазии.

"У нас начался высокий цитрусовый сезон, наши крестьяне вывозят урожай в Российскую Федерацию, и мы обязаны им в этом вопросе оказать содействие в рамках существующих правил. Есть определенные проблемы, и я абсолютно уверен в том, что если мы будем выступать с единых позиций, эти проблемы будут решены", – заявил Бжания.

По итогам встречи первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, что скопление большегрузных машин на абхазо-российской границе, перевозящих цитрусы из Абхазии в Россию, происходит из-за "несогласования экспортных цен с таможенными службами".

При вывозе цитрусовых через абхазскую таможню установлена минимальная таможенная стоимость, которая составляет 19 рублей за килограмм. Таможенный сбор на абхазской стороне составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара.

На российской же таможне фиксированной стоимости мандаринов нет. Таможенная стоимость рассчитывается из сведений, поданных декларантом – вес и цена, по которой был закуплен товар. Помимо этого, при ввозе растительной продукции в Россию существует и НДС в 10 процентов.

Еще одной причиной скопления машин, по словам министра сельского хозяйства Абхазии, стала поломка мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) на автомобильном пропускном пункте, из-за чего досмотр приходится проводить визуально, что занимает больше времени. А при прохождении таможни на российской границе большегрузы при необходимости должны пройти досмотр, который осуществляют с помощью МИДК.

"Скопление, конечно, есть, но и движение не полностью остановлено. Ситуация уже лучше. Автомобили выстроены в три ряда, и их досматривают", – добавил он тогда.

Как отметили в Службе по городу Сочи Краснодарской таможни, досмотр транспортного средства на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе занимает не более 15 минут. Также они добавили, что МИДК работает в круглосуточном режиме, и только 19 и 20 ноября проводились плановые работы по техобслуживанию комплекса, "которые заняли не более трех часов".

"В период техобслуживания МИДК транспортные средства должностными лицами поста на осмотр с применением МИДК не направляются, вследствие чего временная неработоспособность МИДК не оказывает влияния на продолжительность совершения таможенных операций", – отметила в Службе и добавили, что большинство правонарушений, выявляемых на таможенном посту пресекаются с применением мобильного комплекса. А в 2020 году по факту нарушений перемещения сельхозпродукции через российско-абхазскую границу таможенным постом возбуждено более 100 дел об административных правонарушениях.

Виноваты объемы

При этом одной из главных причин очередей на границе в Службе города Сочи Краснодарской таможни назвали резкий рост товаропотока сельхозпродукции из Абхазии в Россию. Если, например, в 2019 году по итогам "мандаринового сезона" было оформлено порядка 14 тысяч тонн цитрусовых, то по состоянию на конец ноября 2020 года вывезено в Россию уже около 10 тысяч тонн сельхозпродукции.

Сейчас на российской границе в пункте пропуска работают 24 полосы движения транспортных средств. В сутки в обоих направлениях границу пересекает до 300 транспортных средств, из них более 100 грузовиков с сельхозпродукцией. Это, по подсчетам Сочинской службы Краснодарской таможни, на 50 процентов больше, чем в прошлом году.

"В настоящее время продолжает наблюдаться рост товаропотока. Уже в настоящее время пропускная способность пункта пропуска превышена в два раза. Таможенные операции и таможенный контроль в отношении автотранспортных средств и физических лиц, пересекающих российско-абхазскую границу, осуществляются круглосуточно. В связи с растущим потоком грузового транспорта наблюдается снижение скорости транспортного потока в пункте пропуска. Работая в усиленном режиме, во избежание скопления грузового транспорта и стабильной работы, должностные лица таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни решают поставленные задачи при осуществлении необходимых таможенных процедур и таможенного контроля", – отметили в Службе города Сочи Краснодарской таможни и добавили, что на посту задействованы все линии движения транспорта, при этом пропуск легковых транспортных средств осуществляется без задержек.

Для ускорения прохождения таможенного контроля планируют в дальнейшем провести реконструкцию пункта пропуска. Это, как отметили в ведомстве, позволит ускорить проведение таможенного контроля, снизить нагрузку на основные линии контроля.