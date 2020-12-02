Сухумский олимпийский бассейн запустят к лету 2021 года

Ремонт и реконструкцию олимпийского плавательного бассейна в Сухуме планировали завершить в марте 2020 года, но помешала ситуация с коронавирусом.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Илана Миквабия. Бассейн на набережной Диоскуров планируется запустить к началу летнего сезона 2021 года, рассказал Sputnik подрядчик проекта Дмитрий Папаскир.

"С февраля 2021 года работы по реконструкции бассейна возобновятся, пока мешает погода, запустить бассейн планируем к началу летнего сезона", - сказал Папаскир.

По словам подрядчика, длина бассейна будет 50 метров, а вода будет морская, при проведении соревнований будет подаваться пресная вода. Зимой, скорее всего, он функционировать не будет, потому что не хватает энергии для нагревания воды.

"Оборудование для нагрева воды в бассейне будем ставить, но оно не будет работать до того, пока не будет обеспечена должная энергия", - отметил он.

Одновременно в бассейне сможет плавать 40-50 человек, а трибуна для зрителей рассчитана на 360 человек. Также бассейн будет предусмотрен для людей с ограниченными возможностями.

Строительство сухумского бассейна началось в 1968 году, открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2008 году администрация Сухума передала объект в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест". С 2011 года фирма проводила реконструкцию бассейна, из-за финансовых сложностей стройка затянулась на несколько лет, ремонтно-восстановительные работы планировали завершить в марте 2020 года.

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