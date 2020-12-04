Энергетики фиксируют высокую нагрузку на подстанциях Гудауты из-за майнинга

Всего по Гудаутскому району восемь подстанций, которые подают электроэнергию городскому и сельскому населению.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Зафиксированы повышенные нагрузки на подстанции в черте города Гудаута и в селе Лыхны, рассказал корреспонденту Sputnik начальник группы подстанций Гудаутского района Алик Габуния.

"Оборудование, конечно, устарело. На сегодняшний день на двух подстанциях – в селе Лыхны и на тяговой в Гудауте наблюдаются проблемы из-за нагрузок. Специалисты "Черноморэнерго" в курсе и решают эти вопросы", – отметил он.

Повышенную нагрузку на эти подстанции Габуния связывает с увеличением количества бытовой техники в домах местных жителей и работой оборудования для добычи криптовалюты.

В пример он привел лыхненскую подстанцию, где нагрузка в этом году в сравнении с 2019 годом возросла с 5,8 мегаватт до 8,3 мегаватт.

Энергетик объяснил, почему он считает, что повышенные нагрузки происходят именно из-за майнинга, и как это можно определить. По словам Габуния, когда на ту или иную подстанцию подается электроэнергия, нагрузка одна, а спустя две-четыре минуты нагрузка резко возрастает. Так как на запуск оборудования для добычи криптовалют уходит такое же время, это говорит о том, что нагрузки связаны именно с этой деятельностью.

"Возьмем в пример село Хыпста, где население потребляет 120 ампер, а через две или три минуты после подачи электроэнергии нагрузка поднимается до 200 ампер. То же самое происходит в Лыхны", - рассказал он и добавил, что государство должно решить эту проблему, иначе энергосистема страны не выдержит.

Габуния не исключает, что с наступлением холодов в селе Лыхны придется ввести ограничения по подаче электроэнергии в связи с перегрузкой.

Всего в Гудаутском районе восемь подстанций, от которых получают электроэнергию городское и сельское население.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны, в Абхазии были введены веерные отключения электричества. Одновременно с этим РУП "Черноморэнерго" начало активную работу по отключению ферм по добыче криптовалют, рейдовые мероприятия совместно с силовыми структурами проводятся регулярно.