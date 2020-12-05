Временное оборудование установят на сгоревшей подстанции Сухума

Пожар на подстанции произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, в результате чего центральная, западная части Сухума и село Яштуха остались без света.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. На ПС Сухум-1 идет монтаж временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ, сообщает "Черноморэнерго".

Пожар на подстанции произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, в результате чего центральная, западная части Сухума и село Яштуха остались без света.

© Foto / РУП "Черноморэнерго" Ремонт на ПС Сухум-1

На место ремонтных работ прибыли министр экономики Кристина Озган и гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

"Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом ее сложности - две недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме", - говорится в сообщении РУП.