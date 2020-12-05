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Временное оборудование установят на сгоревшей подстанции Сухума

© Foto / предоставлено ПС Черноморэнерго
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (239)
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Sputnik Абхазия
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Пожар на подстанции произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, в результате чего центральная, западная части Сухума и село Яштуха остались без света.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. На ПС Сухум-1 идет монтаж временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ, сообщает "Черноморэнерго".

Пожар на подстанции произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, в результате чего центральная, западная части Сухума и село Яштуха остались без света.

© Foto / РУП "Черноморэнерго"
Ремонт на ПС Сухум-1

На место ремонтных работ прибыли министр экономики Кристина Озган и гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

"Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом ее сложности - две недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме", - говорится в сообщении РУП.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (239)

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