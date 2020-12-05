Дифференцированный подход: омбудсмен рассказала, как наладить учебный процесс

О том, какие вопросы на ней обсуждались, как может быть организован учебный процесс, почему не имеет смысла противиться дистанционному образованию, рассказала на радио Sputnik омбудсмен Асида Шакрыл.

Sputnik

Уже второй учебный год в Абхазии практически срывается из-за пандемии коронавируса и постоянно продлеваемого карантина. В сентябре 2020 года абхазские школьники возобновили учебу, но чуть больше месяца спустя их снова отправили на карантин из-за того, что эпидобстановка в стране стала ухудшаться, а заболевших среди учителей и учеников было немало.

Сегодня задача Министерства просвещения - наладить учебный процесс, учитывая сложившуюся ситуацию, считает уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл.

"Понятно, что учителя беспокоятся, потому что дети не осваивают весь необходимый материал. Например, в Российской Федерации есть мнение, что надо детей оставить на второй год из-за того, что материал не смогли освоить.

В нынешней ситуации нам надо принимать срочные меры. Понятно, что мы не готовы к иным формам обучения. Но сейчас серьезно готовится онлайн-платформа для обучения. Поэтому надо всем объединиться и сделать все, чтобы учебный процесс возобновился", – отмечает Шакрыл.

По ее мнению, если не получается организовать учебный процесс в традиционной форме, то необходимо бросить все свои силы на то, чтобы наладить онлайн-обучение.

"Очень много дискуссий по этому поводу. Часто говорят о всех минусах онлайн образования. Можно в таком же количестве привести плюсы этого онлайн-обучения. Мы не находимся в такой ситуации, когда можем выбрать лучшую форму обучения. Это вынужденная мера. У нас нет другой альтернативы. Если мы не можем пустить детей в школу, значит, мы должны думать над тем, как заменить эту форму обучения и дать детям образование", – уверена она.

Омбудсмен уточнила, что речь не идет о том, чтобы сделать онлайн-обучение постоянным, это временное явление на период пандемии. И сейчас все вдруг заговорили о такой форме "не потому что эта концепция кому-то понравилась, а потому что мы столкнулись с такой серьезной угрозой".

По мнению Асиды Шакрыл, если не использовать онлайн-площадку, то хуже будет только самим школьникам.

"И что мы имеем в конечном результате? В результате мы имеем то, что дети просто не учатся. И учителя не смогли в этой ситуации что-то иное придумать. Иное не получается. Это цена жизни и здоровья наших людей. Если мы сегодня закрываем школы, мы понимаем, что рост заболеваемости пойдет вверх. Даже сейчас, когда есть такие ограничения, все равно пошел рост заболеваемости. Это зимний период, холода, сезонные инфекций и плюс сама коронавирусная инфекция, которая ведет себя абсолютно непредсказуемо. Это вопрос сохранения нации. У нас нет адекватной статистики, чтобы мы понимали, какая сейчас ситуация в стране, – считает она. – Задачей конференции было подумать над тем, что не хватает для того, чтобы эффективно приступить к онлайн-обучению, какие проблемы, какие у нас есть возможности".

Дифференцированный подход

В Абхазии многие учителя и родители против дистанционного образования. Омбудсмен призналась, что понимает, почему бытуют такие настроения. В республике много проблем, связанных с онлайн-обучением.

Уполномоченный по правам человека считает, что в Абхазии необходимо использовать индивидуальный, дифференцированный подход при организации учебного процесса.

"Без дифференцированного подхода, мы не сможем выстроить эффективную модель. Нам надо, например, 11-й класс - выпускники, которые уже определились с будущей профессией, занимаются по определенным предметам, значит, им надо по этим предметам посещать школу. И тогда получается, что в классах будет по пять человек. К 11-му классу можно было бы применить такой подход. Но все опять-таки очень индивидуально. Или же например сельские школы. В них сегодня не так много учеников. Но почему бы не оставить эти школы работать? Можно придумать, как наладить учебный процесс в этих школах. Или же младшее звено учащихся. Тоже можно подумать, как организовать их учебный процесс в школе. Насчет среднего звена мы говорили с директором АГТРК Ириной Агрба. Они готовы помочь, предоставить свои возможности для того, чтобы по центральному телевидению, например, шли бы какие-то лекции, уроки. Тогда можно было бы продумать несколько дней для семинарских занятий" – пояснила Шакрыл.

Сейчас в Абхазии готовится онлайн-платформа для обучения школьников. По словам омбудсмена, интернет-провайдеры готовы помочь.

"Они готовы дать возможность получить доступ к этой платформе как учителям, так и учащимся. Сегодня нужно использовать все существующие возможности, а не сопротивляться этому. Ну будем мы сопротивляться онлайн-обучению и что получим? Мы сегодня имеем то, что дети не учатся. Единой одинаковой концепции здесь быть не может", – уверена Асида Шакрыл.

Асида Шакрыл считает, что в республике необходимо провести анализ ситуации, в какой школе какой подход можно использовать. Как она отметила, карантин в школах продлили до 12 января, однако никто не может гарантировать, что затем в стране будет благополучная ситуация.

"Поэтому нам нужно сегодня делать все, что в наших силах. Если будет благополучная ситуация, значит, дети пойдут в школу. Мы будем счастливы, рады. А если нет, то мы будем сопротивляться? – задается она вопросом. – Сегодня учителя предлагают проводить уроки три на три. Например сначала одни класс занимается три дня, потом другие и так далее. Но насколько эта форма обеспечит нормальный учебный процесс? Вряд ли они восполнят все пробелы и смогут эффективно успевать по программе. Я бы предостерегла от создания видимости образования".

Уполномоченный по правам человека отметила, что необходимо остерегаться ложной информации и не приукрашивать ситуацию.

"Еще до объявления карантина в школах мы слышали и по центральному телевидению и от Министерства просвещения о том, что дети ходят в школу. Но, когда я промониторила ситуацию, выяснилось, что 60-70 процентов детей не ходит. И сейчас нет уверенности, что после снятия карантина дети будут посещать школу. Мы видим, какая ситуация вокруг, люди болеют, умирают. Родители опасаются и немалая их часть не будет отправлять своих детей в школу. То есть это все равно сорванный учебный процесс", – добавила она.