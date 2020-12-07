Георгиевские кавалеры: "Абхазская сотня" в Первой мировой войне

Военный орден Святого Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года и стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что стало началом Первой мировой войны (28 июля 1914 - 11 ноября 1918), в которой в рядах российского полка Дикой дивизии сражались бойцы "Абхазской сотни".

Sputnik

Абхазия в Первой мировой

Первая мировая война стала первым вооруженным конфликтом мирового масштаба. На фронтах Первой мировой мужественно воевала "Абхазская сотня". За отвагу и храбрость, которую они проявили в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.

В начале Первой мировой войны в селе Моква на народном сходе генерал российской армии Франкини призвал горцев Абхазии присоединиться к войскам.

Из добровольцев была сформирована "Абхазская сотня". Это условное название — в Первой мировой войне участвовало около 500 абхазов в разных полках "Кавказской конной дивизии".

"Материалы Черкесского конного полка хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). К сожалению, документы сохранились только за 1914-1916 годы. Материалы архива рассказывают о подвигах абхазов на фронтах Первой мировой войны. Описания их подвигов, чудеса храбрости, которые они проявляли во время боев, восхищают и переполняют чувством гордости. Вызывают печаль материалы, извещающие о гибели того или иного всадника", - пишет историк Лариса Цвижба.

Черкесский конный полк в составе Кавказской туземной конной дивизии, входившей во второй кавалерийский корпус, принимал участие в операциях седьмой, восьмой и девятой армий на Юго-Западном фронте. В период Горлицкого прорыва австро-венгерских войск полк вел оборонительные бои и отступал из городов Станислав - Коломня за реку Днестр. В июне 1916 года, полк в составе седьмой армии участвовал в Брусиловском прорыве и наступлении русской армии в районе рек Стрына и Днестр и города Галич.

© Foto / Абхазский государственный музей Абхазские всадники

"Тысячи солдат российской армии в годы Первой мировой войны были отмечены высшими воинскими наградами – Георгиевскими крестами и медалями, которые вручались исключительно за личное мужество, проявленное в боевых условиях на поле брани. Всадники 4-й (абхазской) сотни Черкесского конного полка с первых дней своего пребывания на фронте выказывали храбрость и бесстрашие в бою с неприятелем, получали награды, о чем свидетельствуют многочисленные архивные документы", - отмечает Цвижба.

Заслуженные награды

Воины "Абхазской сотни" за мужество и храбрость в Первой мировой были отмечены высшими наградами Российской Империи.

"Абхазскую сотню" прозвали сотней "крестоносцев", так как, многие воины были награждены "Георгиями", а четверо из них стали полными георгиевскими кавалерами: Дмитрий Ачба, Василий Магба, Адамыр Цишба и Кача Когония.

Трое абхазских героев войны были удостоены георгиевского золотого оружия: полковник Георгий Марчул — командир ингушского полка, Рауф Агрба — прапорщик черкесского полка и Варлаам Шенгелая.

В "Кавказской конной дивизии" высшей офицерской наградой — Белым офицерским крестом Георгия IV степени были награждены шесть человек. В их числе абхаз Коцик Лакрба.

Ордена за личное мужество был удостоен Хаитбеи Чачба.

"Абхазская сотня" также была награждена медалью на Владимирской ленте "За человеколюбие". Это звание было присвоено за спасение двух "Татарских сотен", занесенных снегом на передовой. Двадцать семь бойцов "Абхазской сотни" вызволили их и сами заняли передовую.

© Foto / Абхазский государственный музей Абхазские всадники

9 июля 1915 года полк наступал на левый фланг противника, где деятельное участие проявили конные разъезды, доходившие до самых проволочных заграждений, при этом были потери в людях.

"10 июля полк, находясь в боевом резерве у деревни Шупарки, неся потери, поддерживал фланг участка. 19 и 20 июля полк, будучи в сторожевом охранении по линии Моссоруква – Самушин, отбивал разведывательные партии противника, и сам вел разведку. 1, 2 и 3 сотни имели по 12 рядов и 4-я сотня – 10 рядов во взводах", - отмечает историк Лариса Цвижба.

В списке всадников абхазской сотни, представленных "за июльские бои" в 1915 году к награждению Георгиевскими крестами "Абхазской сотни" командиром Черкесского конного полка значатся: Михаил Чирикба, Ардашил Акиртава, Михаил Анчабадзе, Измаил Бадия, Михаил Гарцкия, Самсон Дзария, Иосиф Пендерава, Тыч Хакба, Герасим Чичбая.

© Foto / Абхазский государственный музей Миха Чыркба

В качестве награды за героизм и самоотверженность на полях сражений Первой мировой войны военнослужащим "Абхазской сотни" от имени императора Николая II было обещано содействие в исполнении их пожеланий. "Абхазская сотня" попросила о снятии виновности с населения, наложенной властями после русско-кавказской войны, преобразовании Сухумского военного округа в губернию, разрешении ношения оружия, разрешении обучения молодежи в российских и европейских вузах.

В Первую мировую войну были втянуты 38 из 59 независимых государств, существовавших в то время. Последствия войны стали самыми тяжелыми: огромные людские потери, падение жизненного уровня, продовольственный кризис. В ходе войны российский император Николай I был вынужден отречься от престола, а затем последовала и Февральская революция. Временное правительство, провозгласившее "войну до победного конца", поддержку у населения не нашло. 25 октября 1917 года в России произошел военный переворот.

© Foto / РИА Новости Офицеры "Дикой дивизии". Архивное фото.

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