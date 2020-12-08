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Озган: все криптофермы на территории Абхазии должны быть отключены

© Foto / пресс-служба Министерства Экономики Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (256)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201208/1031423955/Ozgan-vse-kriptofermy-na-territorii-Abkhazii-dolzhny-byt-otklyucheny-.html

В Министерстве экономики Абхазии проходит совещание по вопросам энергетики с руководством "Черноморэнерго" и представителями силовых структур Абхазии во вторник 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы на территории страны должны быть отключены, независимо от того, кому они принадлежат.

"Руководство республики, я в этом абсолютно уверена, никаких приоритетов для себя не делает в этом вопросе. Есть установка - отключать всех, кто бы где ни работал", - сказала вице-премьер.

Очередное совещание по вопросам энергетики с представителями "Черноморэнерго", МВД и СГБ Абхазии проходит в Министерстве экономики во вторник 8 декабря.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (256)

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