Озган: все криптофермы на территории Абхазии должны быть отключены

В Министерстве экономики Абхазии проходит совещание по вопросам энергетики с руководством "Черноморэнерго" и представителями силовых структур Абхазии во вторник 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы на территории страны должны быть отключены, независимо от того, кому они принадлежат.

"Руководство республики, я в этом абсолютно уверена, никаких приоритетов для себя не делает в этом вопросе. Есть установка - отключать всех, кто бы где ни работал", - сказала вице-премьер.

Очередное совещание по вопросам энергетики с представителями "Черноморэнерго", МВД и СГБ Абхазии проходит в Министерстве экономики во вторник 8 декабря.

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