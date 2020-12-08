Милиция проведет проверку по факту отстрела бездомных собак в Гудауте

Восемь собак, которым помогали зоозащитники, были застрелены в районе Замостянки в Гудауте в воскресенье 6 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском РОВД приняли заявление зоозащитников о незаконном отстреле бездомных собак в районе Замостянки, рассказала корреспонденту Sputnik Мака Пилия, под опекой которой находились убитые животные.

"Наше заявление приняли. Мало того, они (сотрудники милиции - прим.) были в шоке от произошедшего. Очень серьезно ко всему этому отнеслись, помогли составить заявление. Честно говоря, я была очень удивлена", - поделилась Пилия.

В пресс-службе МВД Абхазии подтвердили эту информацию и уточнили, что по факту произошедшего инцидента собран соответствующий материал и направлен в группу дознания отдела внутренних дел. Проводится доследственная проверка.

"8 декабря в ОВД по Гудаутскому району поступило заявление о жестоком обращении с животными. В милицию обратились волонтеры, занимающиеся уходом за бездомными собаками. Ранее из 12 опекаемых животных восемь собак были обнаружены застреленными на месте кормежки", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 6 декабря, в гудаутской ветеринарной поликлинике прошла стерилизация собак и кошек, домашних - на платной основе, бездомных - за счет пожертвований. Среди общего количества животных стерилизацию должны были пройти также пять бездомных собак, которые обитали вблизи района Замостянка. Когда активисты приехали за подопечными, чтобы поочередно отвезти их в ветклинику, они были уже мертвыми.

В беседе с корреспондентом Sputnik Пилия выразила уверенность в том, что власти города к отстрелу отношения не имеют, так как у них существует неофициальная договоренность о сотрудничестве в вопросе решения проблем с бездомными собаками. Начальник коммунальных служб района Феликс Симсим подтвердил слова Пилия.

Зоозащитники из Гудауты объявили вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за информацию о том, кто именно застрелил четвероногих. На вопрос о том, что они предпримут, если имя этого человека будет названо, Мака ответила, что самосудом никто заниматься не собирается, но серьезного разговора не избежать.

Мака Пилия помогает бездомным собакам в Гудауте около пяти лет. За это время она вместе с единомышленниками пристроила примерно 300 собак как в Абхазии, так и за ее пределами – в России, США, Франции, Голландии, Великобритании. Вся эта деятельность проводится в основном за счет пожертвований неравнодушных людей.