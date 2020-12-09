Группа родителей Абхазии обратилась к президенту, требуя открыть школы

СУХУМ, 9 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Представители родительских комитетов школ Абхазии создали общественную организацию "Общенациональный родительский комитет" и обратились к президенту республики с требованием открыть школы.

Члены комитета - девять человек - настаивают на том, что в Абхазии необходимо вновь открыть школы и восстановить учебный процесс, так как дистанционное образование не работает и не может заменить традиционных методов обучения.

"Современные реалии жизни говорят нам о том, что другого выхода, кроме того, чтобы встать на сторону интересов наших детей, у нас нет. У нас даже нет закона об образовании. Сейчас происходят эксперименты над детьми и над школами. Мы за традиционное образование и просим вернуть детей в школу", - сказала избранный глава комитета Мадина Гумба.

С Гумба согласились и остальные члены организации. Члены родительских комитетов отметили, что правительство нарушает права детей и, если государство хочет вводить такие жесткие меры, "нужно объявить военное положение и тогда уже посадить детей дома".

"Мы в ответе за своих детей, если кто-то не хочет, пусть не пускает в школу своего ребенка", - отметила одна из родительниц.

На заседании было зачитано обращение к президенту Абхазии Аслану Бжания от членов комитета. В обращении говорится, что родители "крайне обеспокоены в связи с остановкой образовательного процесса во всех школах и дошкольных учреждениях".

"В начале учебного года мы все с воодушевлением восприняли информацию о своевременном начале учебного года. Несмотря на сложное время, наши дети были подготовлены и обеспечены всем необходимым. Сегодня у нас нет уверенности предполагать, что наши дети смогут в обозримом будущем вернуться в школу", - говорится в обращении.

В документе также озвучиваются требования членов комитета - вернуться к традиционному методу обучения в кратчайшие сроки, сократить зимние, весенние и летние каникулы на один месяц и не допустить критического отставания по программе.

"Выражаем полную уверенность в том, что наше государство в состоянии обеспечить школы и дошкольные учреждения всем необходимым для соблюдения всех санитарно-гигиенических требований", - отметили в сообщении.

Члены комитета заявили, что после регистрации вновь созданной общественной организации в Министерстве юстиции намерены отправиться на прием к президенту.