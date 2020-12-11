Задержано более 2500 единиц обородувания для майнинга с 21 октября

В Абхазии до 1 июня 2021 года запрещена деятельность по добыче криптовалют, также действует запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют на территорию республики.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Сотрудниками Государственного таможенного комитета Абхазии задержано 2505 единиц вычислительных машин для извлечения криптовалюты с момента введения запрета на ввоз такого оборудования на территорию республики, сообщил на совещании с премьер-министром Александром Анкваб глава ведомства Гурам Инапшба.

Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалют был введен постановлением Кабмина на два месяца с 21 октября. 8 декабря Кабмин снова ввел запрет, который будет действовать с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года.

"С момента введения запрета (21 октября - прим.) на ввоз на территорию Республики Абхазия вычислительных машин для извлечения криптовалюты задержано 2 505 единиц такой техники, обнаруженной в транспортных средствах, пересекавших таможенный пункт на абхазо-российской границе", – сообщил Инапшба.

Инапшба подчеркнул, что сотрудники ГТК, несущие службу на КПП "Псоу", досматривают около 2000 автомобилей в сутки. При этом 30% из них составляют крупногабаритные автотранспортные средства, а 70 % - легковые автомобили.

В сутки на российско-абхазской границе дежурит 31 сотрудник ГТК. В связи с новыми мерами по ограничению ввоза на территорию Абхазии майнингового оборудования, на сутки заступают дежурные – сотрудники Центрального аппарата ГТК вместе с одним из заместителей председателя комитета.

Глава ГТК объяснил, что из-за отсутствия технических средств досмотр осуществляется визуально, часто приходится разгружать автомобили, что увеличивает нагрузку на таможенный пост "Псоу" и создает водителям большие неудобства.

Александр Анкваб поручил максимально ответственно отнестись к процедуре контроля въезжающего на территорию Абхазии транспорта.

"Все, кто несет службу на границе, должны проявить максимальную ответственность в рамках должностных полномочий. Также ваша общая с МВД и СГБ задача – пресечение случаев использования должностным лицом своих служебных полномочий в корыстных целях", – заключил премьер-министр.

В Абхазии с 21 сентября 2020 года постановлением Кабмина был отменен запрет на деятельность по добыче криптовалют. Правительство приняло два постановления, регулирующих эту сферу деятельности. Согласно им, с 21 октября в Абхазии был введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

8 декабря постановлением Кабмина была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

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