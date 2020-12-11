На Женевских дискуссиях вновь заблокирован вопрос о неприменении силы

В Женеве состоялся 51-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Деструктивная позиция грузинских участников, отказывающихся от согласования совместного устного заявления о неприменении силы как основного и наиболее актуального вопроса повестки Женевских дискуссий, снова не позволила принять данный документ, сообщается на сайте МИД Абхазии.

Делегацию Абхазии возглавил заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.

Участники Женевских дискуссий, кроме грузинской стороны, оценили ситуацию на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах как стабильную и контролируемую. При этом абхазская делегация обратила внимание на продолжающиеся незаконные пресечения государственной границы по реке Ингур, которые приводят к многочисленным задержаниям.

Была подчеркнута общая заинтересованность в возобновлении работы Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гале. Представители абхазской стороны сообщили, что готовы к возобновлению работы при условии, что на повестке МПРИ будут обсуждаться конкретные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Абхазская, российская и югоосетинская делегации выразили обеспокоенность в связи с непрекращающимися попытками втягивания Грузии в НАТО, процессом интенсивной милитаризации Грузии посредством поддержки США и других стран альянса, чем создают угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе.

Проведение следующего 52-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 23-24 марта 2021 года.

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