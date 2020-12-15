О лесном пожаре в Гудаутском районе стало известно 12 декабря. Площадь возгорания составляет около 15 гектаров.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожарные отряды из Сухума и Агудзеры отправили на подмогу в Гудаутский район, где четвертый день продолжают гореть горные леса, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Центра управления силами МЧС Абхазии Батал Барчан.

По его словам, спасатели держат ситуацию под контролем и следят, чтобы огонь не перешел на жилища людей.

"Они стоят на страже, чтобы не подпустить пожар к жилищам. Площадь пожара огромная", - отметил Барчан и добавил, что основные очаги возгорания в селе Хуап, где огонь подступил ближе к домам.

© Foto / МЧС Абхазии Лесные пожары разгорелись в Гагрском и Гудаутском районах

В селе Отхара также горят леса, но угрозы для жителей нет. Спасатели по прежнему не могут приступить к тушению пожара из-за труднодоступности местности.

"Мы ждем дождь, потому что подъездов к очагам возгорания нет", - добавил начальник Центра управления силами МЧС Абхазии.

О пожаре в Гудаутском районе стало известно 12 декабря. Площадь возгорания около 15 гектаров.

Лесные пожары полыхают и в горах Гагры. Вечером 13 декабря сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в лесу в селе Псахара Гагрского района. Горело около 30 гектаров.

На место выехали два пожарных расчета, которым удалось предотвратить распространение огня на близлежащие дома. Однако из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности.