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Новое здание погранзаставы СГБ Абхазии открыли на Аибге

© Foto / СГБ РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201215/1031467984/-Novoe-zdanie-pogranzastavy-SGB-Abkhazii-otkryli-na-Aibge.html

Завершающий этап строительства нового здания пограничной заставы СГБ Абхазии в селе Аибга Гагрского района начался в августе 2020 года.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Новое здание погранзаставы открыла Служба Госбезопаности Абхазии в приграничном с Россией селе Аибга во вторник 15 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов.

"Сегодня состоялось открытие нового здания заставы в селе Аибга. Ввели его в эксплуатацию и перевели туда личный состав. Здание двухэтажное. Строили его собственными силами, то есть военнослужащие СГБ Абхазии. Объект обеспечен всем необходимым инвентарем и в нем созданы условия для комфорта – есть горячая и холодная вода, санузел, электричество обеспечивается с помощью дизельного генератора", - отметил он.

Начальник погранотряда СГБ республики уверен, что создание таких социально-бытовых условий – один из факторов, который способствует более успешной работе личного состава, особенно с учетом специфики этого участка приграничной зоны, которая предусматривает пропускной режим для жителей села Аибга и людей, приезжающих к ним.

Латипов уточнил, что первые работы по строительству здания заставы начались еще в 2019 году, но после наступления зимы и проблем с проездом к селу, они были отложены. Возобновилось строительство в августе 2020 года. Профинансировали проект руководство, Правительство страны и СГБ. Часть стройматериалов на безвозмездной основе выделили некоторые граждане страны.

Село Аибга расположено в верховьях реки Псоу и разделено на две части государственной границей между Россией и Абхазией - Адлерским районом Сочи и Гагрским районом Абхазии. Село находится на высоте 840 метров над уровнем моря. На абхазской стороне Аибги проживает менее 100 человек, все они являются гражданами России.

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