Аэропорт в Сухуме и мост через Псоу: Бжания встретился с главой Минтранспорта РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего рабочего визита в Москву проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Аслан Бжания на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым обсудил вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, капитальным ремонтом старого автомобильного моста через реку Псоу. Об этом сообщается на сайте главы государство.

По итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина, которая состоялась 12 ноября, президент Абхазии заявил, что по вопросу реконструкции аэропорта в Сухуме удалось достичь конкретных шагов. Бжания отметил, что функционирование аэропорта вполне возможно, но для этого Абхазии необходимо создать "благоприятные условия". Уже 18 ноября республику посетила делегация Росавиации и изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.

Аслан Бжания и Виталий Савельев детально обсудили концепцию развития аэропорта. Президент Абхазии отметил, что восстановление сухумского аэропорта имеет важное значение для республики и развития ее экономического потенциала.

"Открытие сухумского аэропорта еще больше сблизит наши страны", - сказал в ходе встречи Аслан Бжания.

Сторонами также обсуждался вопрос реконструкции моста на российско-абхазской границе, который после ремонта может быть задействован как полоса для пешеходного перехода через границу.

По итогам совещания стороны договорились продолжить взаимодействие и "сверить часы" в марте 2021 года по итогам проделанной работы.

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