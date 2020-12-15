МВД Абхазии демонтировало нелегально работающую майнинг-ферму

В селе 1-й Гал Ткуарчалского района в начале декабря была отключена от энергосети майнинг-ферма с оборудованием в количестве 1100 единиц. Несмотря на это, ферма продолжила осуществлять нелегальную деятельность.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД демонтировали оборудование для извлечения криптовалют, установленное на нелегально работающей майнинг-ферме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оборудование, используемое для извлечения криптовалют и установленное на объекте в селе 1-й Гал Ткуарчалского района, было отключено от энергосети сотрудниками МВД еще 4 декабря, и соответствующим образом опечатано.

В ходе повторной проверки было обнаружено, что наложенные сотрудниками МВД печати вскрыты, устройства вновь подключены к электросетям и объект работает в нарушении постановления правительства "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют".

Министерство внутренних дел напоминает, что ведомством проводится мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за объектами, которые были отключены от энергосети.

Ранее сообщалось, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке СОБР МВД совместно с представителями районных учреждений Энергосбыта за неделю было отключено почти 7000 единиц устройств для добычи криптовалют.

Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Этим же постановлением Кабмина запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.