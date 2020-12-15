Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии отчитался о расходах за 2020 год

Доходы Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии формируются за счет страховых взносов от бюджетных организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дотаций из республиканского бюджета и задолженностей из прошлых годов.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии отчитался о расходах в 2020 году на заседании в Общественной палате Абхазии во вторник 15 декабря.

По словам заместителя руководителя фонда Эмзара Ашуа, бюджет фонда на 2020 год составил 134 миллиона 273 тысячи рублей:

8 миллионов 595 тысяч рублей ушло на оказание материальной и социальной помощи 278 гражданам,

7 миллионов 884 тысяч рублей - на стоматологические услуги, оказанные 200 людям,

6 миллионов 247 тысяч рублей было потрачено на материальную помощь на лечение 300 ветеранов,

104 человека отправили отдыхать и лечиться в санатории, на это ушло 4 миллиона 46 тысяч рублей,

32 человека получили специальное оборудование и средства реабилитации, которые приобрел Фонд за более чем пять миллионов рублей,

33 миллиона рублей было потрачено на приобретение медикаментов,

на 7 миллионов 447 тысячи рублей из бюджета Фонда были оплачены медицинские услуги,

более 305 тысяч рублей составили дорожные расходы.

Фонд оказывает помощь и в случае смерти ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В 2020 году 2 миллиона 600 тысяч рублей были выделены в качестве материальной помощи семьям инвалидов на погребение.

"Кроме того, мы оплатили все долги, которые были перед Фондом в размере 21 миллиона. Сейчас мы ничего никому не должны", - отметил Ашуа.

По словам заместителя руководителя Фонда, в следующем году бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составит 141,5 миллионов рублей.

Деятельность Фонда на заседании прокомментировал председатель Контрольной палаты Роберт Аршба. Он отметил, что контрольная проверка Фонда не проводилась последние два-три года.

"Мне не нравится ситуация с платежами в Фонд. С 2017 года я вижу, что плательщики недобросовестно относятся к начислению платежей. Я считаю, что это неправильно, ведь наши плательщики задолжали около 35 миллионов рублей Фонду", - сказал он.

Также Аршба выразил обеспокоенность тем, что в Абхазии все еще нет единого утвержденного образца удостоверения инвалида Отечественной войны.

"Кто его выдает, в чем проблема? Мы постоянно спрашиваем, сколько у нас инвалидов. Неужели, это такая сложная статистика. Один орган должен выдавать это удостоверение, этот документ должен быть утвержден Кабинетом министров, иметь номерной знак. Тогда будет уже сложнее обманывать", - считает он.

Члены палаты также обсудили возможность запуска сайта Фонда для того, чтобы каждый желающий мог знать, какие у него права, какими услугами он может воспользоваться, а также для прозрачности деятельности Фонда. Эмзар Ашуа отметил, что руководство Фонда планирует запустить официальный сайт.

Точное количество инвалидов, зарегистрированных в Фонде на сегодняшний день – 2 895 человек. В 2014 году их было 1 400 человек.

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