Подача воды в Гагре приостановлена из-за поломки на насосной станции "Репруа-1"

Поломка на насосной станции "Репруа-1", которая обеспечивает водой Гагру, произошла во вторник 15 декабря.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре приостановлена в связи с поломкой на насосной станции "Репруа-1", рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Беслан Цугба.

"Из строя вышли подшипники на головной насосной станции "Репруа-1". Для того чтобы их поменять, надо полностью перебрать весь насос, "вакумник", только болтов там 36 штук. Наши специалисты работали всю ночь", - уточнил Цугба.

Начальник Водоканала добавил, что исправить поломку планируют в ближайшие несколько часов.

Гагрский район испытывает серьезные сложности с водоснабжением.

16 ноября подача воды населению была прекращена в связи с выходом из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1". Как рассказывал Беслана Цугба, причиной этому стали веерные отключения электроэнергии. Специалисты устранили неполадку в тот же день, заменив "задвижку" стоимостью около 400 тысяч рублей.