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В отношении Адгура Харазия избрана мера пресечения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201217/1031478089/V-otnoshenii-Adgura-Kharaziya-izbrana-mera-presecheniya.html

Инцидент со стрельбой в Сухуме, в результате которого был ранен человек, произошел в понедельник 14 декабря.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного накануне Адгура Харазия, сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экс-мэр Сухума Адгур Харазия задержан по подозрению в совершении стрельбы в человека

Бывший мэр столицы Адгур Харазия подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия. Инцидент, в результате которого был ранен в ногу Алмас Шакрыл, произошел в Сухуме 14 декабря 2020 года.

В среду 16 декабря Харазия был задержан. В тот же день следственным отделом УВД по городу Сухум с согласия прокурора в Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством суд рассматривает поступившее ходатайство в пределах, заявленных в нем требований и не вправе применять нормы, ухудшающие положение лица, в отношении которого испрашивается мера пресечения", - отмечается в сообщении.

Постановление Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Адгура Харазия может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Абхазия в течение трех суток с момента вынесения.

Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором, напоминает Верховный суд.


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