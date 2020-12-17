Цахнакия: ситуация с коронавирусом в Абхазии напряженная, но управляемая

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия совершил рабочую поездку в Гудаутский ковидный центр, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается напряженной, но управляемой, заявил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия после посещения Гудаутского госпиталя в четверг 17 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава.

Тамаз Цахнакия ознакомился с работой отделения лучевой диагностики, в частности проверил функционирование недавно отремонтированного компьютерного томографа, побывал в реанимационном отделении инфекционного блока и оценил условия оказания медицинской помощи пациентам, проходящим здесь лечение.

По словам сотрудников лаборатории лучевой диагностики, с момента ввода в эксплуатацию компьютерного томографа проведено более 600 исследований. В сутки обследование проходят более 30 человек.

Главу Минздрава проинформировали о том, что компьютерный томограф подключен к источнику бесперебойного питания и при отключении электричества сбоев в работе оборудования нет.

Тамаз Цахнакия проверил обеспеченность медучреждения лекарственными препаратами и необходимыми средствами защиты. По информации руководства госпиталя, все медикаменты, используемые в лечении пациентов, поступили в полном объеме, и дефицита в них нет.

На данный момент в инфекционном отделении проходят лечение 32 пациента с тяжелым течением заболевания. Медики сообщили о состоянии здоровья каждого больного, обратив особое внимание на помощь, которую в уходе за пациентами оказывают родственники, которые сами проходят лечение в госпитале.

Инфекционное отделение больницы обеспечено централизованной подачей кислорода, при этом в запасе всегда более 50 баллонов с необходимыми медицинскими газами.

Осмотрев в сопровождении лечащих врачей реанимационное отделение и пройдясь по "зеленой" зоне, Тамаз Цахнакия остался доволен организацией работы. Все стерильно, врачи соблюдают технику безопасности, ежедневно проходит дезинфекция помещений.

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Гудаутский ковидный госпиталь не испытывает проблем с организацией питания пациентов в стационаре, отмечается в сообщении пресс-службы. Кухня оборудована всем необходимым, продукты доставляются вовремя, организовано трехразовое питание.

Тамаз Цахнакия поблагодарил медиков и персонал больницы за ежедневный труд, который в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, несомненно, важен и необходим.