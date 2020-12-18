Стало известно, когда будет начислена абхазская пенсия за ноябрь и декабрь

Отставание от графика выплат абхазских пенсий и социальных пособий, по словам руководства Пенсионного фонда, связано со снижением экономической деятельности в стране.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Абхазская пенсия за ноябрь будет начислена всем получателям до конца декабря, а декабрьские начисления поступят пенсионерам и получателям иных соцпособий в январе, заявил председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария на встрече с премьер-министром Александром Анкваб. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Расходы на выплату пенсий, пособий и доплат на 1 декабря 2020 года составили 901 527,9 тысяч рублей. Поступления страховых взносов по сравнению с 2019 годом за 11 месяцев составили минус 31 809 тысяч рублей", - отметил Гулария.

По словам главы Пенсионного фонда, общее количество получателей пенсий, пособий и доплат на 1 декабря 2020 года составляет 47 085 человек, это на четыре тысячи человек больше по сравнению с началом года; количество получателей доплат к пенсии на 1 декабря составляет 8 462 человек, эта цифра также увеличилась в течение года более чем на две тысячи человек

Гулария также объяснил отставание от графика выплат снижением экономической деятельности в стране и резким сокращением поступления страховых взносов в Фонд.

"В период ограничительных мер Фонд израсходовал весь трансфер из республиканского бюджета на 2020 год в сумме 137 305,6 тысяч рублей. Помимо этого, 30 000,0 тысяч рублей - дополнительный трансфер из республиканского бюджета. Потребность Фонда в средствах, необходимых для осуществления выплат пенсий, пособий и доплат за ноябрь и декабрь текущего года, составляет 140 051,8 тысяч рублей", - заключил Гулария.

Он заметил, что за ноябрь профинансировано 48 миллионов 866 тысяч рублей, остаток невыплаченных пенсий за ноябрь составляет 45 миллионов 191 тысяча рублей. По прогнозам Гулария, дефицит средств к концу года составит около 100 миллионов рублей.

Премьер-министр, в свою очередь, поручил наиболее эффективно проводить работу по взысканию долгов, в рамках взаимодействия с Министерством финансов усилить контроль платежной дисциплины плательщиков страховых взносов.

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