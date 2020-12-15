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График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь

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Sputnik Абхазия
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Выплаты российских пенсий за декабрь в Абхазии начнутся с 16 декабря и завершатся 31 декабря.

Как рассказали корреспонденту Sputnik в управлении банка, график за декабрь отличается от графика предыдущих месяцев. Выплаты на этот раз осуществляются намного раньше. Это связано с предстоящими новогодними праздниками.

"Всем категориям граждан пенсия будет выдана в декабре. Последним категориям пенсионеров выплаты начнутся 30 и 31 декабря. Это связано с новогодними праздниками. Людям нужны деньги. К тому же в январе первые 10 дней будут выходные праздничные дни. В связи с этим было принято решение, что вся российская пенсия должна быть выдана в декабре", – пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Абхазии Георгий Абухба и добавил, что в банке понимают эпидобстановку, но оставить людей без денег перед праздниками тоже не могут.

В Сбербанке предупредили граждан, что частые отключения электричества могут привести к увеличению очередей у отделений банка, и попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Во время выдачи пенсий наибольшее скопление людей наблюдается, как правило, в утренние часы, поэтому в банке рекомендовали по возможности обращаться за получением пенсий во второй половине дня.

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