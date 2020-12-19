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Компьютерный томограф в ЦРБ отключили из-за перебоев с электричеством

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Прием граждан возобновится, как только будут урегулированы проблемы с перебоями электричества.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Компьютерный томограф, установленный в Республиканской больнице в Сухуме, работает исправно, но его отключили из-за перебоев с подачей электричества, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

По указанию главврача медучреждения Аполлона Гургулия, аппарат будет отключен до окончательного исправления ситуации с энергоснабжением.

"Из-за частых перебоев электричества, пришлось временно отключить компьютерный томограф, с целью профилактики поломки оборудования. Никаких неисправностей или поломок в самом оборудовании нет. Компьютерный томограф функционирует", - приводит слова Гургулия пресс-служба Минздрава.

Как отметил заведующий отделения рентгенографии ЦРБ Аслана Берзения, бесперебойный источник питания не справляется с частыми отключениями, высоким напряжением и переходит в аварийный режим.

По словам Берзения, специалисты уже занимаются решением этой проблемы. 

Абхазия начала получать электроэнергию из России с 11 декабря, в республике прекратились веерные отключения света. Однако все еще происходят отключения электроэнергии из-за сохраняющейся нагрузки на сети. В Сухуме все еще продолжается ремонт на подстанции "Сухум 1". 

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