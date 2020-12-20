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Из Кисловодска в Гагру: ретро-поезд "Сочи" будет ходить по новому маршруту

© Sputnik / Артур Лебедев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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График был изменен в целях развития туристических возможностей в новогодние праздники и для удобства пассажиров.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. График курсирования туристического поезда "Сочи" в новогодний период изменен, с 28 декабря по 10 января он будет ежедневно ходить по удлиненному маршруту из Кисловодска в Гагру, сообщает РЖД.

© Sputnik
Ретро-поезд "Сочи" будет курсировать в Абхазию и в зимний период

Отмечается, что график был изменен в целях развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров.

Желающим познакомиться с достопримечательностями Абхазии будет предоставлена возможность приобрести пакетный тур непосредственно в пути следования.

Пассажиры, отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор, также смогут путешествовать в составе этого поезда в беспересадочных вагонах. Для них проработано удобное расписание, благодаря которому вагоны будут отправляться из Розы Хутор и объединяться с туристическим поездом "Сочи" на вокзале Адлер.

С 28 декабря по 8 января поезд будет отправляться из Кисловодска в 17:15 и прибывать в Гагру в 11:30. В обратную сторону из Гагры поезд будет ежедневно отправляться с 29 декабря по 9 января в 18:43 и прибывать в Кисловодск в 11:28.

Из Розы Хутор пассажиры смогут ежедневно совершать поездки в Гагру с 29 декабря по 9 января. Отправление ежедневно в 07:14 в беспересадочных вагонах. Из Гагры вагоны будут возвращаться в Роза Хутор в те же сутки в 23:10.

В РЖД отмечают, что все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку, увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах есть бесконтактных термометры, которыми измеряют температуру пассажиров в пути следования, не менее двух раз в сутки.


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