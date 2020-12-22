Аслан Бжания поздравил энергетиков Абхазии

Президент отметил, что только благодаря профессионализму работников отрасли ее удается сохранить как одну из важнейших в экономике.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, говорится на сайте главы государства.

"Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики", - сказано в тексте.

По словам главы государства, сложно переоценить значение труда энергетиков в нынешнее время. "Не зная выходных, круглые сутки вы делаете все возможное и невозможное, чтобы в домах наших граждан были свет и тепло. Огромное вам за это спасибо", - подчеркнул президент.

Своим указом он присвоил почетные звания "Заслуженный энергетик Республики Абхазия" ряду работников отрасли.

"За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм присвоить почетное звание "Заслуженный энергетик Республики Абхазия": Павлу Гамгия, Гураму Джаджая, Нонне Джопуа, Резо Зантария, Каспаряну Григорию, Темуру Кация, Руслану Кварчия, Игорю Лабия, Арутюну Ходжикяну", - говорится в указе главы государства.

С середины ноября Абхазия находится в энергетическом кризисе. 15 ноября в стране был введен график веерных отключений электричества из-за увеличившейся нагрузки на энергосистему. К концу месяца ее удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений к электросетям. Это позволило сократить ограничение на подачу энергии сначала с шести до четырех часов в сутки, а затем до двух часов в сутки. Серьезная авария случилась 5 декабря - пожар на подстанции ПС Сухум-1. В результате центральная и западная части столицы, а также село Яштуха остались без электричества. Специалисты РУП "Черноморэнерго" работали круглосуточно для устранения последствий. Один из работников получил удар током и был госпитализирован. С 11 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России, что позволило отменить веерные отключения.

Через несколько дней проблема с электричеством была решена.

День энергетика отмечается в Абхазии 22 декабря. Еще 23 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

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