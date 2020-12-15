Такие обстоятельства: Гагулия о проблеме в энергосистеме Абхазии

О том, что можно сделать чтоб вывести энергосистему Абхазии из кризиса, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился, энергетик, бывший начальник Энергосбыта Ахра Гагулия.

Радио Такие обстоятельства: Гагулия о проблеме в энергосистеме Абхазии

Потребление электроэнергии в Абхазии постоянно увеличивается, соответственно энергетика должна поспевать за этим, а по-хорошему она должна идти на шаг впереди, предоставлять те мощности, которые требуются для промышленности, для того же майнинга, сказал энергетик в беседе на радио.

"Мы должны выстраивать планомерную работу по увеличению мощностей, тех же генерирующих, в первую очередь, по замене распределительных сетей, без этой работы все бесполезно. У нас сейчас центр энергетики - Галский район, то есть все сосредоточено там, если что-то происходит, то вся Абхазия остается без света. Я предлагал распределить эти энергетические мощности создавая новые, причем не за счет средств государства, а именно за счет инвестирования, и были люди, которые готовы были вкладывать. Природные явления - ветер, солнце, да и самой воды у нас хватает. Только надо грамотно к этому вопросу подойти, а энергии у нас в избытке. Нужен только правильный подход и правильное распределение. Государство должно в этом выступать и гарантом, и контролирующим органом. То есть не отдавать это все на выкуп, а сделать совместные предприятия, в которых будет и доля государства, и доля инвестора, это вполне нормальная практика", - отметил Гагулия.

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Абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из Российской Федерации с пятницы 11 декабря. Переток организован на фоне растущего дефицита в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище. Между тем, продолжатся мероприятия по недопущению несанкционированного потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют.

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