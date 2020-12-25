Во избежание коллапса: зачем Абхазии новые меры борьбы с криптофермами

25 декабря гендиректор РУП "Черноморэнерго" издал очередное распоряжение по борьбе с криптофермами. Теперь сотрудники предприятия должны до 29 декабря на местах отключить майнинговое оборудование по всей Абхазии.

Чем вызван новый приказ, почему энергетикам стало сложно бороться с теми, кто занимается майнингом криптовалюты, и почему неэффективно вводить график отключений электричества в Сухуме, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Если не снизить нагрузку на электросети до допустимых пределов, то Абхазию ждет энергетический коллапс, заявил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

По его словам, новый приказ призван сократить перегрузку на сети и эффективнее бороться с незаконными подключениями.

"Приказ обусловлен сложившейся в энергосетях ситуацией. Нагрузки значительно выросли практически во всех районах. Помимо естественного роста нагрузок в это время, есть подключения майнеров. Сегодня на совещании была поставлена задача всем службам выявлять те майнинговые фермы, которые были отключены. Мы в свое время отключали и опечатывали эти фермы, но после того, как пошел переток из Российской Федерации, это, видимо, послужило неким сигналом, и люди в спешном порядке начали снова подключаться к сетям. Это обусловлено еще высокой ценой криптовалюты, трудно устоять, чтобы не подключиться. Это все очень тяжелым бременем легло на наши энергосети. Соответственно, начало портиться, выходить из строя оборудование "Черноморэнерго". Было принято решение самыми жесткими мерами ограничить потребление электроэнергии", – отметил Гагулия.

Если раньше энергетики просто отключали и опечатывали криптофермы, то теперь они отрезают кабели от энергосистемы. Но и здесь существуют сложности. После отключения криптофермы, люди небольшими партиями растаскивают оборудование по частным домовладениям. И определить эти незаконные подключения – сложно.

"Если большие фермы, то они определяются очень легко, их отрезают от кабеля. В принципе проблем в борьбе с большими фермами нет. Но сейчас наблюдается такая тенденция: когда отрезаются большие фермы, люди начинают растаскивать оборудование мелкими партиями по частным владениям. Тут уже возникают сложности. Мы законодательно ограничены и не можем заходить в дома, проверять стоит оборудование или нет. Такая компетенция есть только у определенных силовых структур", - подчеркнул пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго".

"Количество машинок, которые разбросаны по всей Абхазии по частным владениям, по совокупности в несколько раз превосходят количество машинок, которые стоят на больших фермах", – добавил он.

К тому же теперь, как рассказали в предприятии, будут отключать не только тех, кто занимается майнингом, но и тех, кто незаконно проводит в свои частные владения по три фазы.

Энергетики до 29 декабря должны снизить нагрузки на сети. Персональную ответственность за исполнение приказа несут руководители районных филиалов предприятия.

"По отношению к нашим сотрудникам также будут применяться самые жесткие меры вплоть до увольнения, потому что, если не бороться с ситуацией, то мы можем столкнуться с коллапсом. В принципе он уже не за горами. Если не принимать самые жесткие меры, то могут произойти необратимые вещи. Стоит задача - до 29 декабря снизить нагрузки до приемлемых пределов, последствием отключения фермеров. Но работа не будет приостановлена, пока ситуацию не удастся переломить", – пояснил Алхас Гагулия.

Неэффективный веер

График отключений электричества в республике не будут вводить. По словам Алхаса Гагулия, сейчас вопрос стоит не дефицита электроэнергии, а именно перегрузок.

"Все предыдущие годы после перетока мы отказывались от отключений. Но в данной ситуации отключения на местах происходят из-за нагрузок. В некоторых местах они превышают норму в два-три раза. Из-за этого портится все оборудование предприятия. График эффективен во время энергодефицита. Но в данном случае график неэффективен. Если, например, на определенной линии нагрузка высокая и есть риск аварии на линии, а по графику мы отключаем другой фидер, где нагрузка нормальная, то это не поможет. Все равно испортится именно перегруженный фидер (распределительная линия электропередачи - прим.)", – отметил Гагулия.

По его словам, в нынешней ситуации невозможно прогнозировать скачок нагрузки. Поэтому отключения и происходят по факту, когда наблюдается перегрузка на определенных фидерах.