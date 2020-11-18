Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов

На долю самой популярной криптовалюты, биткоина, приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром поднялась выше отметки в 18 тысяч долларов, такой рост зафиксирован впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance биткоин растет в цене на 8,6%, до 18 010 долларов, на других биржах в среднем - на 7,72%, до 17 960 долларов.

В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.

В Абхазии с 21 сентября 2020 года Постановлением Кабмина был отменен запрет на деятельность по добыче криптовалют. Правительство приняло два постановления, регулирующих эту сферу деятельности. Согласно им, с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. Не позднее 7 ноября предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны были получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр.

При этом стоимость электроэнергии для майнеров определяется в 1,5 рубля за киловатт-час. Как напомнил на пресс-конференции во вторник 17 ноября президент Аслан Бжания, в постановлении правительства о регулировании майнинга сказано, что в случае энергодифицита и осуществления перетока из России тариф для майнеров может быть пересмотрен.

Бжания также отметил, что еще в период, когда действовал запрет на майнинг криптовалют, за 2019-й и первую половину 2020 года - завезено оборудования более чем на 80 миллионов рублей.

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