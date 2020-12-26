Администрация Сухума опубликовала план праздничных мероприятий

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Администрация Сухума опубликовала план мероприятий, посвященных празднованию Нового 2021 года.

В Абхазии до 12 января действуют антиковидные ограничения, которые распространяются в том числе на проведение массовых и культурных мероприятий, празднование Нового года во всех районах республики подчинено ограничительным мерам.

Тем не менее без праздника не останутся дети, для которых запланированы следующие мероприятия:

26 декабря с 17:00 до 18:10 в школе №14 на Турбазе пройдет новогодняя развлекательная программа для детей;

27 декабря с 17:00 до 18:10 в помещении Ахан на Кинопрокате пройдет новогодняя развлекательная программа для детей;

29 декабря с 17:00 до 18:10 в Старом поселке Сухума на "пяточке" пройдет новогодняя развлекательная программа для детей;

30 декабря с 17:00 до 18:10 в парке в Новом районе пройдет новогодняя развлекательная программа для детей.

Администрация также сообщает, что с 25 по 27 декабря на площади Свободы в столице с 17:00 до 19:30 в кинотеатре под открытым небом будут показывать мультфильм, а с 19:30 до 21:00 - фильм.

На 28, 29 и 30 декабря запланированы дополнительные мероприятия.

28 декабря 29 декабря 30 декабря 11:00 - Открытия катка 11:00-21:00 - Каток 11:00-21:00 - Каток 17:00-18:30 - Интерактив: "Новогодний переполох", мероприятие для детей 15:00 - Мастер-класс по рукоделию: участники смогут научиться создавать елочные игрушки, которые смогут забрать с собой 17:00-19:00 - Детский интерактив: музыкальное мероприятие для детей дошкольного и школьного возраста, гуляние и фотосессии с ростовыми куклами 17:00-19:00 - Детский интерактив: музыкальное мероприятие для детей дошкольного и школьного возраста, гуляние и фотосессии с ростовыми куклами 17:00-19:00 - Детский интерактив: музыкальное мероприятие для детей дошкольного и школьного возраста, гуляние и фотосессии с ростовыми куклами 17:00-19:30 - Кинотеатр под открытым небом: мультфильм 17:00-19:30 - Кинотеатр под открытым небом: мультфильм 17:00-19:30 - Кинотеатр под открытым небом: мультфильм 19:30-21:00 - Кинотеатр под открытым небом: фильм 19:30-21:00 - Кинотеатр под открытым небом: фильм 19:30-21:00 - Кинотеатр под открытым небом: фильм

На площади Свободы будут установлены торговые павильоны, где можно будет купить горячие напитки и булочки.

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