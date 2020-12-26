Объем операций по картам "Мир" в Абхазии в три раза превысил показатели 2019 года

Абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир" в июне 2019 года.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Объем операций по картам российской платежной системы "Мир" в Абхазии превысил 1,2 миллиарда рублей в 2020 году, что в три раза больше показателей за 2019 год - 408 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Держатели карт "Мир" снимали наличные денежные средства в банковской системе Абхазии, и доля этих операций составила 69%, на операции по оплате товаров и услуг пришлось 31%.

Карты АПРА "World" также обслуживаются в платежных инфраструктурах, интегрированных с платежной системой "МИР", в частности, в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Узбекистан и Республике Армения.

Так, объем операций, совершенных держателями карт АПРА в 2020 году в России, составил 40 миллионов рублей, что в 20 раз превышает показатель прошлого года - два миллиона рублей.

Держатели карт АПРА "World" в этом году совершили операции в 170 городах России.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

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