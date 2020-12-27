Полезно и интересно: что подарить ребенку на Новый год

Хотите удивить своего ребенка необычным новогодним подарком, но не знаете как? Sputnik подготовил обзор того, что можно подарить к празднику.

Больше всего Нового года ждут самые маленькие, ведь для них это праздник, когда исполняются все самые заветные желания. Чтобы не разочаровать ваших детей, к выбору подарка нужно отнестись ответственно.

Sputnik

Для самых маленьких

Если ваш ребенок уже любит играть с игрушками, реагирует на яркие цвета и звуки, но еще не может сказать, чего именно ему хочется, то хорошим вариантом на Новый год может стать "говорящая" игрушка, которая поет песни на абхазском языке. Так ребенок получит не только любимый персонаж из мультика, но и с легкостью сможет воспринимать родной язык.

Для тех, кто любит сказки на ночь, но еще не умеет их сам читать, отлично подойдут анимированные книжки для малышей. Кстати, абхазские производители уже успели освоить этот рынок.

Часто малыши просят в подарок у Деда Мороза домашнего питомца, но не все родители согласны с таким желанием. У кого-то аллергия, другим не позволяют квадратные метры. Заменить настоящего питомца на время можно интерактивным, который умеет слушать команды, издавать звуки, засыпает, когда того хочет хозяин, не грызет обувь и не просится на улицу. Словом, идеальный вариант для родителей.

Для активных и любознательных

Для непосед, у которых уже есть ролики, велосипед, скутер, скейт и даже гироскутер, нужно что-то "умиротворяющее". Чтобы усадить ребенка, можно увлечь его настольными играми, только теми, в которые играть весело и желательно компанией.

Для такого варианта подойдет Монополия, Мафия, Имаджинариум, Данетки, Уно и другие. Для самых шустрых отлично подойдет Твистер.

Отличным подарком для мальчика, который стремится что-то починить дома, может стать набор инструментов. Так он познакомится с настоящими инструментами без вреда для домашней мебели. Для любителей попеть в расческу мамы пора уже приобрести настоящий микрофон с функцией Bluetooth. Правда, не исключено, что соседям такой подарок придется по вкусу.

Если ваш ребенок предпочитает игрушкам книги, читает их быстрее, чем вы способны покупать новые, можно на Новый год подарить электронную книгу. Вы сэкономите не только деньги, но и пространство в доме.

Современный подарок

Хорошим подарком не только для ребенка, но и для вас могут стать "умные" часы. Ребенок сможет быть на связи с вами круглосуточно, а "зависать" в них как в гаджетах не сможет.

3D технологии дошли и до детского рынка. Какой ребенок не мечтает о навороченной 3D ручке, с помощью которой можно "оживить" любую фантазию на бумаге. Для любителей "стрелялок" в качестве подарка подойдет пистолет для виртуальных игр.

Ребенок давно просит квадрокоптер, но вы не решаетесь выделить столько денег из семейного бюджета? Существуют миниатюрные версии летающих устройств. Летать они могут не так высоко, как настоящие, а при этом вау-эффект обеспечен.

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