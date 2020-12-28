23:54 28 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.72
  • EUR90.13
Поиск
Сетевое оборудование в серверной

Госкомсвязь Абхазии вводит ограничения к доступу в Интернет из-за майнинга

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Майнинг в Абхазии (63)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201228/1031538265/Goskomsvyaz-Abkhazii-vvodit-ogranicheniya-k-dostupu-v-Internet-iz-za-mayninga.html

Постановлением Кабмина от 8 декабря в Абхазии была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

"Ввести до 1 июня 2021 года временное ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют", - говорится в тексте приказа, опубликованного на странице Госкомсвязи Абхазии в Facebook.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Майнер, мы тебя видим: как в Абхазии отслеживают "криптовалютчиков"

Приказ принят в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 19 Закона Республики Абхазия "О связи" и Постановлением Кабинета министров Абхазии от 8 декабря 2020 года "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют".

Контроль за исполнением приказа возложен на Департамент контроля и надзора в сфере связи Госкомсвязи Республики Абхазия.

Ранее, 25 декабря РУП "Черноморэнерго" распорядилось об отключении всех криптоферм на территории Абхазии.

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же период.

Темы:
Майнинг в Абхазии (63)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
За семь дней до Нового года: самые яркие фото недели
ФСБ России задержала подпольных "экспортеров оружия"
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться