Госкомсвязь Абхазии вводит ограничения к доступу в Интернет из-за майнинга

Постановлением Кабмина от 8 декабря в Абхазии была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

"Ввести до 1 июня 2021 года временное ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют", - говорится в тексте приказа, опубликованного на странице Госкомсвязи Абхазии в Facebook.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете.

Приказ принят в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 19 Закона Республики Абхазия "О связи" и Постановлением Кабинета министров Абхазии от 8 декабря 2020 года "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют".

Контроль за исполнением приказа возложен на Департамент контроля и надзора в сфере связи Госкомсвязи Республики Абхазия.

Ранее, 25 декабря РУП "Черноморэнерго" распорядилось об отключении всех криптоферм на территории Абхазии.

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же период.