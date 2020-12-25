"Черноморэнерго" распорядилось немедленно отключить все криптофермы в Абхазии

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же срок.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" издал распоряжение о незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Абхазии.

Согласно документу, районным филиалам "Черноморэнерго" и филиалу "Энергосбыт" приказано:

отключить все незаконно действующие фермы по добыче криптовалют в срок до 29 декабря 2020 года;

отрезать кабели и провода на ВЛ 6/10 Вт;

проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям. В случае осуществления майнинга криптовалют юридическими и физическими лицами по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы.

Распоряжением также возложена персональная ответственность на руководителей территориальных филиалов "Черноморэнерго" и "Энергосбыта" за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга криптовалют.

Отмечается, что неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности.

8 декабря постановлением Кабмина была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

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