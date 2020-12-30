МВД Абхазии задержало "закладчика" метадона

Жителя села Приморское Гудаутского района обвиняют в сбыте наркотического средства в особо крупном размере.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии задержали гражданина Давида Папазяна, у которого изъято подготовленное к реализации наркотическое средство, сообщается на сайте ведомства.

Оперативники при участии Папазяна обследовали участок местности в лесном массиве села Верхняя Эшера, примерно в 50 метрах от центральной трассы Псоу-Ингур. Там они обнаружили в трех "закладках" обмотанные скотчем полиэтиленовые свертки с расфасованным в фольгу светлым порошкообразным веществом.

Отправленное на исследование вещество, как установлено в Экспертно-криминалистический центр МВД установил, что вещество в свертках - это метадон, общей массой 5.280 грамм.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления продолжаются.

Папазян находится под следствием, еще в отношении других фигурантов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать их и привлечь к ответственности.

Названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

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