Каток на площади Свободы в Сухуме будет работать до 8 января

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Каток на площади Свободы в Сухуме будет открыт до 8 января, он работает ежедневно с 11:00 до 21:00, сообщает администрация столицы.

"Установили каток еще 27 числа, но 28 декабря он был запущен. Столько времени все дети сидят дома, чтобы как-то создать им праздничное настроение, вот решили устроить им такое времяпровождение", - сказала директор департамента администрации Сухума по делам молодежи и спорта Эльза Хагба.

Несмотря на то, что площадь катка в 400 квадратных метров позволяет нахождение на "льду" до 50 человек, из-за соблюдения эпидемиологических мер на каток не допускается более 25 человек. Организаторы строго следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"На входе раздаются маски, стоят антисептики, термометры. Мы стараемся все меры предосторожности соблюсти. И в очереди на каток все стоят в масках. У кого их нет, сотрудники нашего департамента и сотрудники УВД раздают медицинские маски всем вокруг катка и на катке", - отметила Хагба.

Каток взят в аренду, его размер - 20 на 20 метров, а стоимость - почти три с половиной миллиона рублей.

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