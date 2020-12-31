12:39 31 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.68
Поиск

Каток на площади Свободы в Сухуме будет работать до 8 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (32)
143 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1c/1031535582.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201231/1031550927/Katok-na-ploschadi-Svobody-v-Sukhume-budet-rabotat-do-8-yanvarya-.html

Открытие катка на площади Свободы в Сухуме состоялось 28 декабря.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Каток на площади Свободы в Сухуме будет открыт до 8 января, он работает ежедневно с 11:00 до 21:00, сообщает администрация столицы. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Настроение праздника: как украсили столицу Абхазии к Новому году
13

"Установили каток еще 27 числа, но 28 декабря он был запущен. Столько времени все дети сидят дома, чтобы как-то создать им праздничное настроение, вот решили устроить им такое времяпровождение", - сказала директор департамента администрации Сухума по делам молодежи и спорта Эльза Хагба.

Несмотря на то, что площадь катка в 400 квадратных метров позволяет нахождение на "льду" до 50 человек, из-за соблюдения эпидемиологических мер на каток не допускается более 25 человек. Организаторы строго следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"На входе раздаются маски, стоят антисептики, термометры. Мы стараемся все меры предосторожности соблюсти. И в очереди на каток все стоят в масках. У кого их нет, сотрудники нашего департамента и сотрудники УВД раздают медицинские маски всем вокруг катка и на катке", - отметила Хагба.

Каток взят в аренду, его размер - 20 на 20 метров, а стоимость - почти три с половиной миллиона рублей. 

Читайте также:

Темы:
Новый год 2021 (32)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Настроение праздника: как украсили столицу Абхазии к Новому году
Съедобный коронавирус: абхазский фудблогер создала необычный бургер
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться