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Первый ребенок, родившийся в новом году в Сухуме, получил подарок от мэра

© Foto / официальный сайт администрации города Сухум
В Абхазии
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Всего за два дня нового года в Сухумском роддоме родились двое детей. В новогоднюю ночь родилась девочка в Гагре.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба выделил 100 тысяч рублей первому ребенку, родившемуся в 2021 году в столице, сообщается на сайте мэрии.

© CC0
Маленький "богатырь": в Сухуме родился первый в новом году ребенок

Первый в новом году ребенок в столице Абхазии появился на свет вечером 1 января. Это мальчик из семьи Пачалия. Он родился в Сухумском роддоме с весом 4 килограмма 400 граммов и ростом 56 сантиметров.

В субботу 2 января заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе посетил роддом и вручил сертификат матери ребенка – 24-летней Эльвире Джопуа-Пачалия.

Сам Беслан Эшба находится на карантине из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Всего за два дня нового года в Сухумском роддоме родились двое детей. Самой первой в Абхазии в 2021 году родилась девочка в Гагре. Распоряжением и.о. главы администрации Гагрского района семья Гицба, в которой родилась девочка, получит 50 тысяч рублей.

Все новорожденные и их мамы здоровы.


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