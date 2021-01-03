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В окрестностях села Мцара горит лес

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210103/1031563373/V-okrestnostyakh-sela-Mtsara-gorit-les.html

Общая площадь возгорания лесов в Гудаутском районе неизвестна. Из-за того, что местность труднодоступная сотрудники МЧС не могут приступить к тушению огня.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Лесной пожар разгорелся в районе села Мцара Гудаутского района. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника Центра управления МЧС Абхазии Карлен Еремян. 

"На место поднялось лесничество вместе с нашими сотрудниками. Но выяснить, какая площадь возгорания не получилось, потому что нет доступа", - отметил Еремян.

Сигнал о пожаре поступил на пульт управления МЧС от местных жителей в пятницу 1 января. Выяснилось, что горит сухостой, но пожарные не могут приступить к тушению возгорания из-за того, что труднодоступная местность и невозможно подогнать технику. Сотрудники МЧС держат ситуацию под контролем и следят за тем, чтобы пожар не подобрался близко к домам людей. 

Ранее лесные пожары общей площадью 45 гектаров были зафиксированы в горах Гудауты и Гагры. После четырех борьбы с огнем, очаги удалось локализовать. 

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