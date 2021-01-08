Утро после пожара: что происходит в Гагре

В среду 7 января в Гагре с новой силой разгорелся лесной пожар в районе Жоэкварского ущелья. Огонь приблизился к жилым домам на расстояние в 150 метров.

По сообщению пресс-службы МЧС Абхазии, в Гагрском районе сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных и одно спасательное отделение ПСО Гагры и одно пожарное отделение ПСО Сухума.

На утро 8 января очаги возгорания фрагментировались и не угрожают жилым домам.

Вечером 7 января власти Гагры заявляли о готовности эвакуировать жителей близлежащих домов в случае необходимости.

7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхуа, в селах Река и Баслаху Очамчырского района. В селе Ганахлеба Галского района потушен пожар лесокустарника на площади в один гектар.

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