Утро после пожара: что происходит в Гагре

По сообщению пресс-службы МЧС Абхазии, в Гагрском районе сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных и одно спасательное отделение ПСО Гагры и одно пожарное отделение ПСО Сухума.
На утро 8 января очаги возгорания фрагментировались и не угрожают жилым домам.
Вечером 7 января власти Гагры заявляли о готовности эвакуировать жителей близлежащих домов в случае необходимости.
7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхуа, в селах Река и Баслаху Очамчырского района. В селе Ганахлеба Галского района потушен пожар лесокустарника на площади в один гектар.
Читайте также:
-
МЧС Абхазии рассказало о ситуации с лесными пожарами в стране
-
Глазами очевидца: пожар в Гагре полыхает у жилых домов